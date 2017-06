Jarville-la-Malgrange : la façade du Musée de l'histoire du fer endommagée après un incendie

Un incendie s'est déclaré ce mardi matin sur la toiture du Musée de l'histoire du fer à Jarville-la-Malgrange, près de Nancy. Il n'y a pas de blessé, ni de gros dégâts à l'intérieur, mais le musée va rester fermer un moment.

Un incendie s'est déclaré ce mardi, en fin de matinée, au Musée de l'histoire du fer de Jarville-la-Malgrange, près de Nancy. "Nous avions une entreprise qui travaillait en extérieur, pour une étanchéité au niveau d'une toiture extérieure. Le feu a pris très rapidement", explique Odile Lassère, la directrice du musée. A priori, alors que les ouvriers découpaient une planche de bois, une flammèche a atterri sur la mousse polyuréthane de la toiture qui s'est alors enflammée.

Les collections susceptibles d'être touchées ont été évacuées

Vingt-cinq pompiers environ sont intervenus pour maîtriser le feu qui s'est ensuite propagé à la façade. Le musée étant fermé le mardi, il n'y avait pas de visiteur au moment du sinistre. Les employés, eux, ont été immédiatement évacués et personne n'a été blessé. "Nous avons également évacué les collections qui risquaient quelque chose", ajoute Odile Lassère.

À l'intérieur du musée, les dégâts sont limités. Le hall sent la fumée et des vitres à l'étage ont explosé à cause de la chaleur. La façade endommagée va être bâchée et le musée va rouvrir le plus rapidement possible, le temps de finir les travaux.