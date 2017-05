Jaujac : la directrice de l'école retrouvée morte

Cette Ardéchoise était portée disparue depuis samedi midi. Ce lundi, un important dispositif de recherches a permis de retrouver son corps.

C'est l'émotion dans le village de Jaujac en Ardèche. La directrice de l'école a été retrouvée morte, ce lundi soir.

Cette femme de 44 ans était portée disparue depuis samedi midi. Elle avait quitté son domicile au volant de son Opel Zafira noire, samedi 28 mai.

Son mari, inquiet, avait prévenu les gendarmes.

Hélicoptère et maître-chien

Ce lundi, les recherches se sont d'abord orientées du côté de Fabras, près de Jaujac, là où la disparue aurait été vue pour la dernière fois. Un hélicoptère de la gendarmerie de Bron dans le Rhône a survolé le secteur sans succès.

Et pour cause, quelques instants plus tard, c'est de l'autre côté du village, dans le secteur de La Souche, qu'a été repérée une voiture noire de la même marque que celle de la directrice d'école.

Après vérification, il s'agissait bien du véhicule de la disparue.

Une quinzaine de gendarmes mobilisés

C'est donc dans ce secteur que les militaires ont dirigé leurs recherches dans la soirée. Les gendarmes de la brigade de Thueyts, du PSIG de Ruoms et un maître chien étaient mobilisés dans ce secteur, isolé, escarpé et boisé. Et c'est là qu'ils ont découvert le corps sans vie de la directrice d'école.

Les pompiers du GRIMP de l'Ardèche sont intervenus pour ramener le corps en toute sécurité, dans cette zone abrupte. La cause de la mort ne fait pas de doute: il s'agit d'un suicide.

Le corps a été rendu à sa famille dans la soirée.