A Jaunay-Marigny des vols à répétitions exaspèrent le maire qui porte plainte !

Les agents des espaces verts ont une nouvelle fois constaté des dégradations et surtout des vols commis le week-end dernier : près de 80 rosiers tout juste plantés ont été dérobés sur un rond-point sur la route de Neuville.

Il y a moins de 15 jours c'est cette fois une cinquantaine de "lisses de bois", sortes de rondins qui servent de garde corps qui ont été démontés et volés au bord du Clain. La mairie a porté plainte et tient à médiatiser ces vols pour non seulement appeler à la vigilance la population et pour prévenir ces dégradations qui ont un coût pour la commune 2.000 euros pour ces deux faits, et peuvent coûter cher aussi aux voleurs.

un trou à la place des rondins découpés et embarqués en quelques heures © Radio France - Vincent Hulin

Jean Luc Laurent le responsable des espaces verts constatent les dégâts:"' Pour enlever ces rondins de 8cm de diamètres faut venir à plusieurs, en plusieurs fois et être équipés de matériel, comme des disqueuses ou des tronçonneuses portatives, c'est écœurant, pour le travail fait par l'équipe." Jérôme Neveux, le maire de Jaunay-Marigny déplore ces actes "Systématiquement on porte plainte, il faut que les citoyens comprennent que de telles attitudes sont punies de sanctions judiciaires." Le maire qui rappelle que des prévenus ont été interpellés en septembre pour l'abattage d'une vingtaine d'arbres, ils viennent d' être jugés, condamnés à une peine de 140 heures de travaux d'intérêt général et au versement de 4 469 euros de dommages et intérêts.