Jaunay-Marigny : Une voiture dévale un ravin de 15 mètres

Une voiture a fini sa course dans un ravin après une sortie de route ce samedi 2 octobre vers 13 heures à Jaunay-Marigny dans la Vienne. Il y a trois blessés dont une jeune fille gravement d'après les secours.

Une voiture a dévalé un ravin d'une quinzaine de mètres ce samedi 2 octobre vers 13h à Jaunay-Marigny après une sortie de route. D'après les premiers éléments, alors que le véhicule circulait en direction de Dissay, sur la départementale 910, une passagère a soudainement demandé au conducteur de tourner. Ce qu'il a fait mais il a perdu le contrôle.

Le jeune homme au volant âgé de 20 ans et une passagère âgée de 17 ans ont été légèrement blessés. L'autre passagère, âgée elle de 16 ans, a été plus sérieusement touchée et a dû être remontée à l'aide d'une civière installée sur une tyrolienne. Les trois jeunes victimes ont été transportées à l'hôpital de Poitiers.