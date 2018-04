Jawad Bendaoud, le logeur de deux djihadistes du 13-Novembre, a été condamné ce mercredi à six mois de prison avec sursis pour menaces de mort sur son ex-conjointe. Il avait notamment menacé de la tuer, de l'égorger et de la brûler.

Jawad Bendaoud, le logeur de deux djihadistes du 13-Novembre, a été condamné ce mercredi à six mois de prison avec sursis pour menaces de mort sur son ex-conjointe, indique franceinfo. Ce sursis est assorti d'une mise à l'épreuve de deux ans.

Il a également interdiction d'entrer en contact avec son ex-compagne et a obligation de soin, ainsi que de travailler ou de se former. Cette condamnation est inférieure aux réquisitions du parquet, qui avait demandé dix mois de prison dont six ferme.

"Je vais te tuer", "je vais t'égorger", "je vais te brûler"

Jawad Bendaoud était jugé en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Il avait été placé en garde à vue mardi à Saint-Denis à la suite d'une plainte de son ex-compagne. Cette dernière accuse Jawad Bendaoud de l'avoir menacée par SMS et appels, avec des termes tels que "Je vais te tuer", "je vais t'égorger", ou encore "je vais te brûler".

Jawad Bendaoud renoue avec les ennuis judiciaires après avoir été relaxé en février par le tribunal correctionnel de Paris pour "recel de malfaiteurs terroristes".