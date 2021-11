Jazz à Vienne 2022 : les premiers noms et l'affiche dévoilés

La 41e édition de Jazz à Vienne est officiellement lancée ! Le festival vient de dévoiler ce mardi les premiers noms des artistes qui seront présents sur la scène iséroise cet été ainsi que l'affiche de cette édition qui se déroulera du 29 juin au 13 juillet prochain.

Le retour de Jamie Cullum

En tête de la programmation 2022, Herbie Hancock "qui revient pour la sixième fois, certainement la dernière grande tournée internationale de ce grand pianiste" précise Benjamin Tanguy, le directeur artistique du festival. Georges Benson sera aussi de la partie et cette édition marquera "le grand retour de Jamie Cullum" sourit Benjamin Tanguy, "on devait le faire en 2020, on devait le faire en 2021, là je vous assure, il sera bien là en 2022 avec en première partie un batteur qui s'appelle Nate Smith qui est très intéressant."

Le festival annonce dores et déjà trois noms sur six qui mettront l'ambiance pendant la All Night Jazz, de 20H30 à 5H du matin : Maceo Parker, la chanteuse brésilienne Flavia Coelho et le collectif Nubiyan Twist. Une soirée soul le 5 juillet réunira Michael Kiwanuka et Black Pumas. Bertrand Tanguy annonce aussi des concerts du guitariste Cory Wong et du saxophoniste et chanteur Thomas de Pourquery.

L'annonce de ces premiers noms est accompagnée par la révélation de l'affiche qui accompagne cette édition 2022. Elle est signée par la dessinatrice de BD Audrey Spiry. Un visuel "très original, qui sort de tout ce qu'on a pu faire auparavant" estime le directeur artistique. Avec sa cymbale en vibration, l'affiche représente "toutes les vibrations que peut apporter un festival comme Jazz à Vienne, sur la ville, les gens, sur les musiciens et le public."

Pour marquer son lancement, Jazz à Vienne ouvre sa billetterie avec plusieurs offres : un pack trio pour assister à trois soirées au choix, un pass 7 soirées et un pass intégral qui permet d'assister à toutes les soirées et de visiter les coulisses du théâtre antique de Vienne. Vous retrouvez toutes les informations et à l'accès à la billetterie en cliquant sur ce lien.