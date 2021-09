Attentat du Bataclan : "Je fais encore des cauchemars" ou la lente reconstruction d'une victime alsacienne

Plus de huit mois d'audience, 20 accusés, 1.800 parties civiles. C'est un procès qualifié de "procès du siècle" qui s'ouvre ce mercredi 8 septembre. Celui des attentats du 13-novembre 2015 à Paris. Trois commandos terroristes faisaient un carnage sur des terrasses de restaurant aux abords du Stade de France et dans la salle de spectacle du Bataclan.

Bilan : 130 morts et plus de 400 blessés. Et parmi les victimes de cet attentat, il y a un Alsacien. Thomas Schneider, habitant de Haguenau dans le Bas-Rhin. Il s'était rendu ce soir là au concert des Eagles of Death Metal au Bataclan avec une amie.

"Elle habitait sur Paris moi non. On avait prévu d'aller voir ce concert ce soir-là. On a décidé de repérer les lieux. On arrive devant vers 18h30-19h, on a vu que personne ne faisait la queue. Alors on s'est dit, on fait la queue comme cela on aura des places tout devant. Il y avait une sortie de secours à 10 ou 15 mètres. C'est ce qui nous a peut être sauvé la vie" dit Thomas Schneider, qui réussit finalement à sortir de la salle 10 minutes environ après le début de l'attaque. Il sera finalement accueilli et mis à l'abri par un particulier qui vit juste à côté.

La salle d'audience qui accueillera le procès des auteurs des attentats du 13 novembre 2015 à Paris - Bataclan , Stade de France , terrasses des cafés - est construite dans la salle des pas perdus du palais de justice de l'ile de la cité © Maxppp - Maxppp

Thomas Schneider n'a donc pas été blessé physiquement. "Mais au bout de quasiment un an, je n'arrivais plus à dormir. Je perdais du poids, je buvais pour dormir, et c'est là où je me suis rendu compte que le contre-coup était violent. Je suis allé voir un psy après un an et demi et j'ai compris qu'il y avait un problème" dit-il.

Pour aller mieux, ce très grand fan de musique a recommencé tout de suite à retourner à des concerts. Il est même devenu ami avec Jesse Hughes, le leader du groupe Eagle of Death Metal et lui a rendu visite chez lui à Los Angeles. "Je vais encore beaucoup plus aux concerts. Mais quand je suis dans une salle de spectacle ou de cinéma, mon premier réflexe est de chercher la sortie de secours. C'est inconscient en fait" explique Thomas Schneider.

Un procès pour tourner la page

L'Alsacien tient en tout cas à pouvoir témoigner au procès des attentats de Paris. "Je prends mon cas, je n'ai pas été blessé physiquement, mais dans la vie de tous les jours des gens me disent 'ça va c'est bon, cela fait cinq ans cela doit aller mieux'. Non ! Cela ne va pas mieux. Je ne le souhaite à personne. Le procès me donnera une tribune pour montrer ce qu'est le stress post traumatique. Je suis une victime mais sans traces. Parfois j'aurais préféré une blessure physique pour pouvoir avoir une preuve" explique Thomas Schneider.

"Le procès me permettra de clore un chapitre. Cela va faire six ans et cela reste en tête. Il y a comme une page qui n'est pas fermée. Pour moi, surtout pour les familles des victimes, c'est important qu'ils aient un visuel, qu'ils voient à qui ils ont eu affaire. Il y a des survivants terroristes, il pourront ainsi se confronter à eux. Moi j'ai vu les images dans la presse, j'ai vu ce soir-là les assaillants, mais de loin. Quand vous êtes attaqué dans la rue, vous voyez qui c'est, là c'est plus diffus, comme une idée qui nous aurait attaqué, et là on va pouvoir mettre un visage dessus" termine le jeune homme.