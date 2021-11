Procès en appel de l'affaire du petit Tony : "je l'ai éclaté"

Lors du procès en appel pour la mort du petit Tony, décédé en 2016 à Reims à l’âge de 3 ans et demi après avoir été roué de coups, Céline Létoile, la mère, et Loïc Vantal, le beau-père, ont été entendus par la cour d’assises des Ardennes.

Condamnés respectivement à 20 ans de réclusion criminelle pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et à 4 ans de prison dont un avec sursis pour non-dénonciation de mauvais traitements et non-assistance à personne en danger, Loïc Vantal et Céline Létoile ont été entendus par la cour d’assises des Ardennes ce mercredi 17 novembre, lors de leur procès en appel qui s'est ouvert lundi. Les deux accusés ont fait le récit des derniers jours de vie de Tony, le fils de Caroline Létoile décédé en novembre 2016 à Reims à l’âge de trois ans et demi après avoir subi des violences répétées.

Des violences qui vont crescendo

Loïc Vantal et Caroline Létoile reconnaissent les faits qui leur sont reprochés. Lorsque les premiers coups s’abattent sur l’enfant, ils sont en couple depuis un mois. Froidement, Loïc Vantal assène à la barre : "Entre octobre et novembre 2016, je l’ai frappé 8 fois". Lors du procès en première instance, l'accusé s'était illustré par son silence. Cette fois, Loïc Vantal parle.

Il y a d’abord eu les fessées punitives. Quand le petit garçon refuse de manger, par exemple. Et les violences vont crescendo. L’étape d’après est celle des pipis au lit. Au lever, Loïc Vantal explose. "Bâtard, je vais te mettre ta tête dans ta pisse" entendent les voisins. L’enfant reçoit des coups de poing. "Coups de poing au visage, coups de poing au ventre", énumère le beau-père.

À chaque accès de violence, Caroline Létoile assure s’interposer, faire sortir son compagnon de la chambre et rester avec son fils. Mais jamais elle ne tente d’alerter quiconque. Le soir sur le canapé, Loïc Vantal lui promet d’arrêter et de se calmer : "Conne comme j’étais, je le croyais", confesse la maman sanglotante. Les deux derniers accès de furie de Loïc Vantal seront fatals au jeune garçon.

Les derniers jours

Le dimanche 20 novembre 2016, les coups pleuvent sans retenue. Tony a le nez en sang. Céline Létoile parvient à rejoindre son fils et isoler le beau-père. Elle s’enferme dans une chambre. Il tape sur la porte et finit par quitter l’appartement. "À ce moment-là, peut-être j’aurais dû partir", admet Caroline Létoile.

Tony n’ira pas à l’école le lendemain. Il ne mange plus. Il vomit. Loïc Vantal passe la nuit et la journée sur sa console de jeux vidéos. Le mercredi 23 novembre, il se réveille de mauvais poil. "J’étais énervé, je me suis levé, je suis parti dans la chambre et je l’ai éclaté". Pas de pipi au lit, pas de caprice enfantin. Aucun facteur, même injustifiable, ne saurait expliquer ce déferlement de violences. "J’ai l’impression qu’il tapait sur un punching-ball", se souvient la mère. "J’étais incontrôlable", confirme le beau-père.

Au cours de cette dernière semaine, l’état de santé du petit Tony se dégrade. L’enfant est méconnaissable. Caroline Létoile prétexte un bus râté pour annuler un rendez-vous chez le médecin. Un après-midi, elle se retrouve seule avec son fils, amorphe, devant des dessins animés. "Dans un état subcomateux", diront les experts médicaux. "J’aurais dû partir. J’ai quelque chose qui m’a bloquée mais ce quelque chose, je ne sais pas c’est quoi", avance-t-elle à l’audience.

Un insondable pourquoi

Lors du procès en première instance devant les assises de la Marne, Loïc Vantal n’avait quasiment pas parlé. Cette fois, il décrit ses abominations et tente de livrer des explications sur ce qui l’a conduit à commettre l’irrémédiable. L’agresseur reconnaît dans sa victime l’enfant battu qu’il était lui-même. "Je voulais voir ce que ça faisait de frapper", lâche-t-il devant l’audience estomaquée.

Caroline Létoile savait qu’elle risquait de se voir retirer son fils si elle signalait les faits. "Aujourd’hui, j’aurais préféré perdre la garde que perdre sa vie", lâche-t-elle. "Elle aurait fait le choix d’appeler le médecin, on n’en serait pas là aujourd’hui", assène Loïc Vantal, qui nie avoir dissuadée sa compagne de demander du secours.

Le samedi 26 novembre, il est déjà trop tard pour sauver le petit Tony lorsque Caroline Létoile finit par appeler sa mère, puis les pompiers pour donner l’alerte. Tony mourra le soir-même. Elle dont les avocats ont fait appel en février dernier reconnaît finalement que sa condamnation à 4 ans de prison dont un an ferme était "raisonnable" Le verdict est attendu ce vendredi.