"Je leur ai couru après mais c'était trop tard" : en Dordogne, un retraité victime de faux gendarmes témoigne

C'était début janvier, à l'heure de la sieste. Jean, 91 ans "et six mois", entend la sonnette. Sa maison est à l'écart du bourg, dans un petit hameau isolé le long d'une départementale qui mène en Haute-Vienne. A la porte, "trois personnes se sont présentées, habillées en gendarmes, gradées", fait même remarquer le retraité, fin connaisseur - "J'ai été au régiment quand même !". "L'un était commandant, l'autre était capitaine", se souvient Jean.

Trois gendarmes en uniforme sonnent à la porte

Il a été victime d'un groupe de faux gendarmes, qui sévit depuis quelques semaines sur l'ensemble de la Dordogne et certains départements alentour, selon les informations de France Bleu Périgord. La gendarmerie de la Dordogne, la vraie, a même lancé un appel à la prudence sur les réseaux sociaux jeudi 20 janvier.

Je leur ai fait visiter les pièces, et j'ai été dans ma commode, là où il ne fallait pas

"Ils m'ont dit qu'il y avait eu un cambriolage dans le bourg, en donnant le nom d'une femme que je ne connais pas, et qu'ils venaient contrôler les habitations", raconte le nonagénaire. Il s'offusque, dit qu'il n'a rien vu, mais les trois hommes insistent, et il finit "par en avoir marre", et les invite à entrer. "Je leur ai fait visiter les pièces, et j'ai été dans ma commode, là où il ne fallait pas", regrette Jean.

Des Louis d'Or et des bijoux volés

C'est là que son épouse cache les Louis d'Or et les bijoux qu'elle a hérité de sa propre grand-mère : "Et quand on est revenus dans la cuisine, deux m'ont suivi, le troisième je ne le voyais plus. Le temps de le recroiser dans le couloir, ils étaient sur le départ. Je me suis rendu compte tout de suite que la commode était vide, et je leur ai bien couru après mais c'était trop tard", raconte l'homme de 91 ans.

La seule chose que j'ai remarquée, c'est qu'ils portaient des souliers civils

Il l'assure, les uniformes étaient presque parfaitement identiques à ceux des gendarmes : "La seule chose que j'ai remarquée, c'est qu'ils portaient des souliers civils !", s'écrie le retraité. Le groupement de gendarmerie de la Dordogne rappelle qu'un gendarme est toujours habillé avec l'ensemble de son uniforme, dans la rigueur militaire qui les caractérise.

Les conseils des gendarmes, les vrais

Si vous avez un doute, vous pouvez aussi vérifier qu'ils ont bien une carte professionnelle, au liseré bleu blanc rouge sur le côté en haut à gauche, une photo et une puce électronique. Et quoi qu'il arrive, hors perquisition ou mesure judiciaire bien sûr, des gendarmes qui viennent sonner à votre porte ne vont jamais rentrer pour fureter dans votre domicile.

La gendarmerie rappelle aussi que ce type d'arnaque ne se limite pas aux faux gendarmes, mais qu'il y a aussi de faux pompiers pour les calendriers, de faux agents EDF ou encore de faux facteurs.