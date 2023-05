"Je lui en veux à mort", témoigne la mère de famille violée chez elle en Dordogne

"J'ai senti qu'il y avait quelqu'un, dans le lit, qui me caressait la cuisse", raconte la jeune femme âgée aujourd'hui de 31 ans. Ce jeudi, au deuxième jour du procès pour viol de son agresseur, devant la cour d'assises de la Dordogne, elle est venue à la barre, raconter en détail les 14 minutes d'horreur vécues cette nuit de novembre 2020 , chez elle, à La Feuillade. Ce procès, elle l'attendait avec appréhension. Revoir son agresseur, ce visage inconnu qu'elle découvre avec terreur cette nuit-là dans son lit, à la lumière de son portable. Cet agresseur "qui pue l'alcool", qui la viole dans la chambre, la tire par les cheveux et lui impose une fellation dans le salon.

L'appel à son compagnon l'a sauvée

"J'aurais préféré qu'il se soit trompé de maison", dit-elle, la voix forte. Ce qui la sauve, c'est son portable. Son compagnon qui était parti faire des travaux. Elle a une notification d'appel manqué, alors elle clique, et celui-ci entend au bout du fil, les cris de sa femme, et la voix d'un autre homme. Paniqué il hurle à la gendarmerie "Allez-y s'il vous plaît, ce n'est pas une blague. Ma femme se fait agresser, j'ai mes deux enfants, s'il vous plaît, s'il vous plaît". La mère de famille pleure quand elle évoque son fils de trois ans qui, réveillé par les cris de sa mère, a assisté à la scène.

"J'attends qu'il prenne cher, cher, cher", dit-elle aux jurés. L'accusé ne la regarde pas, il a mis sa tête entre ses bras. Elle a eu pitié de lui à un moment, c'est même elle qui a appelé les pompiers lorsqu'il était allongé sur le sol de la cuisine dans une mare de sang, défiguré par les coups de son compagnon. Mais là, plus de compassion, depuis deux ans et demi elle dort la lumière du couloir allumée. "Je lui en veux à mort", dit-elle.

Il était parti pour un cambriolage

Interrogé juste après, l'accusé donne très peu d'explications sur les événements. Il se souvient d'avant, qu'il a bu, chez un voisin, et qu'il a voulu faire un cambriolage. Il a poussé les portes de toutes les maisons de la rue, avant de trouver celle-là ouverte. A l'intérieur, il vole un pochon de cannabis, et quand il passe devant la chambre, "mon cerveau déconnecte, c'est comme si je me voyais dans l'enveloppe d'une autre personne", dit-il.

Il reconnait les faits, il a "pété les plombs", le reste, c'est très flou, "je ne me souviens plus", dit il, "si elle le dit c'est probablement vrai", "c'est possible qu'elle m'ait fait une fellation". Le compagnon de la victime est dans la salle, il tape du pied sur le sol, d'énervement. "Je demande pardon à monsieur et à madame", dit l'accusé.

"Cette peine doit être juste, elle doit tenir compte de son passé, de son enfance, de son adolescence qui a été chaotique. Il a vécu au milieu de parents alcooliques, il s'est fait violer par son frère quand il avait cinq ans, il a perdu sa mère à l'âge de 14 ans. Ca n'excuse pas, mais ça explique en partie les faits", le défend son avocate Maître Alice Delaire. Le verdict est attendu ce vendredi.