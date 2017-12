Millas, France

France Bleu : Comment te sens-tu, alors que tu reprends l'école ?

Marley : Ça me semble un peu dur, parce qu'on ne sait pas dans quel état nos amis vont être, ni quand on va les revoir. Je connais six victimes, des blessés et des personnes décédées.

Qu'as-tu fait le soir du drame ?

Jeudi, je devais normalement rester avec un ami jusqu'à 17 heures. Il m'a rejoint en tremblant, et il m'a dit qu'il y avait eu un très grave accident de bus. On est allés directement sur place, donc environ vingt minutes après l'accident. J'ai pris deux ou trois photos et j'ai appelé mon père. Je ne me rendais pas compte, sur le moment. Je n'arrivais pas à imaginer que des amis se trouvaient là-bas, à une trentaine de mètres. (Il montre les photos.) Les corps étaient sur le côté, avec des draps en aluminium... Quand je suis seul, j'y repense et je me pose des questions. Alors j'essaye de faire le vide et de passer le plus de temps possible avec des amis pour me changer les idées.

Olivier, vous êtes son père. Quand vous avez appris qu'il était sur les lieux, comment avez-vous réagi ?

Olivier : Ça m'a inquiété tout de suite, surtout après ce qu'il m'avait dit au téléphone. Je lui ai dit tout de suite de rentrer à la maison. Je ne voulais pas qu'il voie certaines choses. Malheureusement, il en a vu et entendu.

Marley : Oui, un ami qui était dans le deuxième ou le troisième bus m'a raconté qu'il avait vu un garçon se traîner par terre, en sang, avec des os brisés, et une amie à moi avec les jambes écrabouillées. Apparemment, elle a dû être amputée sur place pour éviter l'infection.

Tu appréhendes le retour au collège ?

Marley : Ça risque d'être un peu dur.

Olivier : Qu'est-ce qu'on peut faire, à part essayer d'en discuter, de passer à autre chose et de le faire suivre par un psychologue ? Je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. C'est une tragédie. Dans un premier temps, ils vont y penser, ils vont en parler à l'école donc ça va traîner pendant un moment. J'espère qu'il n'aura pas de mal à dormir, qu'il ne fera pas de cauchemar...

Il n'y a pas de recette miracle, mais avez-vous quelque chose à dire aux parents qui sont dans la même situation que vous ?

Olivier : Peut-être être à l'écoute de son enfant, oui. Il faut discuter, il faut qu'il y ait un échange.

Marley : Je pense qu'avec le temps, je finirai par moins y penser. Il n'y a pas grand chose à faire. Parler m'aide à raconter ce que j'ai vu. Peut-être que ça va me libérer intérieurement.