"Je m'en fous complètement de la prison" : florilège de provocations au tribunal de Belfort

Un Belfortain de 45 ans était jugé ce mardi devant le tribunal correctionnel de Belfort. Il avait résisté à son arrestation, le 27 décembre, insulté frappé et mordu quatre agents de la Bac. Ils étaient venus l'interpeller chez lui car il n'avait pas respecté une mesure d'éloignement envers son ex-femme et ses enfants. Il avait aussi insulté et menacé de mort le nouveau compagnon de son ex-femme. Son comportement lors de l'audience au tribunal correctionnel n'a pas joué en sa faveur.

Florilège de déclarations-choc

Cet homme, façadier-plaquiste de profession, à la coupe militaire, n'a pas besoin de micro pour être entendu dans la salle d'audience. il se défend haut et fort. Ou plutôt, il tente de justifier son comportement violent. Les insultes contre son ex-femme et son nouveau compagnon ? Une réponse à des provocations. Les menaces de mort contre les agents de la BAC ? "J'en avais marre de la police" et "pas envie d'aller en garde à vue, dans une cellule qui pue la pisse".

Les violences qui lui sont reprochées sont graves. Avoir écrasé la main d'un agent de la BAC avec sa propre menotte, et en avoir mordu un autre. Ce que le prévenu ne nie pas. "J'ai mordu le policier pour qu'il me lâche", lance-t-il sans se démonter. Son avocate reconnaît que le "franc parler" de son client ne lui "facilite pas la tâche".

"Je m'en fous complètement de la prison"

L'homme se permet même une provocation devant le tribunal. "Je m'en fous complètement de la prison", ose-t-il. "Je suis bien aux frais de la princesse, je suis nourri, logé, je ne paye pas l'électricité et j'ai beIN Sport". Selon lui, ça ne le dérange pas d'être condamné à trois ou quatre ans de prison. "Vous pouvez même en rajouter". De quoi obtenir 10 mois fermes, ainsi que la révocation d'un sursis de deux mois, et l'interdiction de se présenter dans le Territoire de Belfort pour 3 ans.

Les derniers mots de ce prévenu, décidemment bavard, vont à une femme venue le voir à la fin de l'audience, sans doute sa mère : "Ne t'inquiète pas, un an ce n'est rien. Dans six mois je suis dehors". Il devra aussi indemniser les quatre policiers et le compagnon de son ex-femme, pour un total de 3 550€.