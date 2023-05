"Je m'évaderai encore", lance un détenu de Dordogne après sa condamnation pour évasion

À l'énoncé du jugement, le jeune homme s'emporte, invective la présidente, les insultes sont lancées, avant cette phrase qui refroidit tout le monde "je m'évaderai encore". Le détenu de 22 ans vient de prendre quatre ans de prison ferme pour son évasion spectaculaire de la maison d'arrêt de Périgueux. Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet pour cette évasion qui remonte au 31 août 2022.

ⓘ Publicité

Pendant l'audience, pourtant, le jeune Briviste est calme voir très détendu lorsqu'il raconte cette nuit-là. Il s'est évadé en 30 minutes, en escaladant puis sautant depuis les toits de la prison avec une facilité déconcertante : "comment vous expliquez que vous êtes passé au-dessus plus d'un mètre de grillage et que vous vous êtes lâchés du mur de six mètres de haut sans vous faire mal ?" demande la Procureure. "Mais moi aussi, Madame, je me pose la même question", répond le jeune homme très menu malgré sa taille, 1m78.

Il a assisté à l'évasion des Moldaves en 2021

Il raconte avoir échafaudé son plan, "trois ou quatre jours avant seulement [...] mon cerveau a tourné rond [...] La liberté me paraissait toute proche à Périgueux". Il remarque que les barreaux de sa cellule sont abîmés, que les capteurs infrarouges installés sur les murs d'enceintes ne fonctionnent pas grâce aux pigeons qui passent devant sans les déclencher. Il y a aussi les échafaudages installés dans la maison d'arrêt depuis l'évasion des détenus moldaves en février 2021 .

À l'époque, il est à la prison de Périgueux, dans une autre cellule pour une autre peine. Cette nuit du 31 août, c'est son tour. Aidé par son codétenu qui l'a aidé les jours précédents, "par solidarité", à tordre les barreaux et à scier des morceaux de grillage, il se faufile, monte sur les toits, et sur une passerelle, puis sur les échafaudages, "je suis sportif". Il a confectionné une corde de cinq mètres de long avec des vêtements et des couvertures pour descendre le premier mur d'enceinte. Le jeune homme n'a pas le vertige, il a une formation de couvreur, profession qu'il a exercée pendant deux ans. Il grimpe ensuite sur le deuxième mur d'enceinte, passe le grillage et sort de la prison, dans la rue Combe des Dames.

Une cavale de neuf jours

Entre 20h30 et 4h30 du matin, il passe 17 appels ou SMS à un ancien codétenu qu'il a rencontré à la maison d'arrêt de Tulle. Leurs liens sont assez flous, mais ce soir-là, le jeune homme l'appelle à plusieurs reprises pour lui demander de venir le chercher à Périgueux, devant une station essence : "Si j'avais su qu'il s'était évadé, jamais je ne l'aurais aidé".

Le jeune homme lui avoue dans la voiture qu'il s'est enfui. Le conducteur assure qu'il ne savait pas avant. Il ne souvient plus de ce qu'ils se sont dit au téléphone et assure que s'il est allé le chercher, c'est parce qu'il lui avait dit qu'il s'était fait mettre à la porte par sa copine. Cet homme, âgé de 47 ans, l'emmène à Brive puis à Toulouse chez une copine avec qui le jeune homme échange depuis plusieurs mois sur Snapchat. Le jeune homme sera arrêté là-bas, neuf jours plus tard, le 9 septembre 2022.

Deux ans de prison pour le codétenu de Périgueux

Les avocats de la défense, maître Charlène Leger-Maury et maître William Graigre s'étonnent dans le dossier qu'il n'y ait pas plus de personnes renvoyées, notamment la jeune femme qui l'a hébergé à Toulouse et celle qui l'a vu à Brive après sa cavale. Ils dénoncent une instruction à charge contre les deux hommes jugés pour complicité.

L'avocate du jeune homme, maître Julie Lebon, pointe les failles de la maison d'arrêt : "Les barreaux écartés, les gravats retrouvés dans la cour sous la fenêtre, les détecteurs en panne depuis des mois, la passerelle mal fixée". Elle dénonce les défaillances du personnel qui ont remarqué son absence qu'au bout d'une dizaine d'heures. Selon elle, "l'adrénaline à fait le reste. Pour lui, c'est comme si les portes lui étaient ouvertes dans cette maison d'arrêt".

Le tribunal a rendu son jugement avec un délibéré d'une vingtaine de minutes. Il condamne le jeune homme à quatre ans de prison ferme. Son codétenu de Périgueux est condamné à deux ans de prison pour sa participation active à l'organisation de l'évasion. L'homme qui l'a transporté de Périgueux à Brive puis jusqu'à Toulouse est relaxé.

Le jeune Briviste a 10 jours pour faire appel.