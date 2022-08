"Je me suis écroulé" : l'association euroise Nemcoshow se fait voler une partie de sa collection de jeux vidéo

Chaque fois qu'ils entrent dans cette pièce, à mi-chemin entre un musée et un grenier, Hervé et Guillaume repensent désormais à ce qui a disparu des étagères. Nemcoshow, leur association, a été fondée en 2014, afin de présenter lors d'évènements et salons des objets liés à l'histoire du jeu vidéo : des jeux, mais aussi des consoles, des objets dérivés et promotionnels, des présentoirs, etc.

"Des choses vraiment rares"

"Plus de 400 pièces ont été volées", résume Guillaume Nicolas, alias Nemco. Le cambriolage s'est déroulé le week-end des 23 et 24 juillet, alors que le jeune homme et son père s'étaient absentés. Ce qui a été volé dans cette pièce où l'association entrepose ses trésors : des consoles portables, des consoles de salon mais aussi des jeux, dont certains sont des modèles uniques. "Il y avait un prototype de Castlevania, des prototypes de jeux Game Boy... des choses vraiment rares", se désole Hervé Nicolas, le père de Guillaume.

Les deux passionnés estiment le préjudice à environ 20 000 euros, même si la valeur de ces pièces de collection reste très difficile à évaluer, surtout pour les assureurs. "Ils vont fixer une moyenne, explique encore Hervé. Mais la moyenne ne sera même pas la moitié de la vraie valeur. Et ils vont appliquer une vétusté là-dessus, alors que ce sont des objets de collection."

Une valeur sentimentale

La valeur marchande, ce n'est pas tout. Cette collection, c'est celle que Guillaume a commencée à l'âge de six ans. Au fur et à mesure, elle s'est enrichie de dons confiés à l'association, pour atteindre environ 12 000 pièces. "Quand j'ai vu la pièce cambriolée, je me suis écroulé par terre, raconte Guillaume, âgé aujourd'hui de 28 ans. Dans ce lot de pièces, il y a des cadeaux de Noël, des choses que j'ai eues quand j'étais petit. Ces objets, il y a des histoires derrière. C'est comme si on avait joué avec mon âme d'enfant."

C'est un coup dur, mais pas question d'arrêter pour autant. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie et l'association euroise compte bien rebondir. "Nemcoshow va continuer ses évènements et ses contenus sur les réseaux sociaux", promet Guillaume, qui a déjà de nouvelles promesses de dons. L'association se concentre aussi sur le Nemco Game Show, un festival qu'elle organisera le week-end des 17 et 18 septembre à Beaumont-le-Roger.