"Je me suis senti mourir" : à Perpignan, il se fait étrangler pour un téléphone, place Arago

Dans la nuit du 10 au 11 novembre, Florent Tixador et sa femme sortent à Perpignan avec des amis : "Ma femme a un travail très prenant, c'était notre première sortie depuis le mois d'août". Le couple doit se faire ramener en voiture par leurs amis jusque chez eux, à Villeneuve-de-la-Raho, et les attend dans le parking Arago. Il est presque 5 heures du matin, quand Florent reçoit un appel, il s'éloigne pour répondre.

"Je ne me souviens plus de rien" - Florent Tixador

"Et après, c'est le trou noir, je ne me souviens de rien", raconte le caviste de 48 ans, "la seule chose dont je me rappelle, c'est que je me suis vu mourir." Florent reprend conscience quelques instants plus tard "avec un mal de gorge, des difficultés à voir, à parler". Il rejoint sa femme, et ses amis, qui appellent directement les secours. Une fois pris en charge, il rentre chez lui.

Une agression d'un extrême violence

C'est le lendemain, seulement, qu'il apprend ce qu'il lui est arrivé, en appelant le surveillant du parking qui lui décrit la vidéo de l'agression, une vidéo "d'une extrême violence", selon Florent Tixador. "Il me voit rentrer, m'asseoir, téléphoner, et d'un seul coup, il y a une personne qui arrive, qui m'étrangle jusqu'à ce que je m'évanouisse. Il prend mon portable et il part."

Des images, qu'il n'a pas vues, mais qui le hantent depuis. : "Psychologiquement, ça fait mal. Ça me traumatise et surtout, ça m'a mis une haine, tout ça pour un téléphone. J'aurais pu y laisser ma vie", s'indigne le quadragénaire.

Florent Tixador a porté plainte au commissariat de Perpignan pour vol avec violence, il a aussi reçu trois jours d'ITT. L'affaire est en cours, les vidéos de surveillance du parking et du quartier ont été saisies par la police.