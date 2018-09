De faux policiers, et de faux agents des eaux, sévissent en ce moment en Moselle : six cas depuis le début du mois. Les malfaiteurs viennent à votre domicile et gagnent votre confiance pour vous dérober des objets de valeur. Cette octogénaire messine a su déjouer l'arnaque, elle raconte.

Depuis le début du mois de septembre, on assiste en Moselle à une recrudescence de cette arnaque classique : de faux agents des eaux et de faux agents de police se présentent au domicile de personnes souvent âgées ou isolées, gagnent leur confiance en leur présentant une fausse carte professionnelle, et en profitent pour dérober des objets de valeur. De Metz à Thionville en passant par Woippy, Sarrebourg, ou encore Sarreguemines, on dénombre déjà cinq victimes depuis trois semaines... et une tentative qui a échoué !

Une retraitée sur ses gardes

L'histoire se passe chez une octogénaire messine. Elle a déjà été cambriolée il y a quelques temps, alors, depuis, elle est sur ses gardes. Des "policiers" se présentent chez elle, soit-disant pour sécuriser le voisinage. "Quand je les ai vus, je me suis tout de suite dit que c'était une arnaque", se souvient-elle. "Il y en a un qui avait une casquette, les mains dans les poches, et l'autre avait une carte de police."

Celui qui rentrera, je ne sais pas comment il va sortir !"

Ils lui expliquent qu'ils doivent visiter sa maison, tester sa porte d'entrée... Elle ne se démonte pas et leur objecte qu'elle n'a pas vu d'avis de la police. Ils noient le poisson, en expliquant qu'ils ne font pas partie de la police de Metz. L'octogénaire, un brin bravache, souligne que chez elle, tout est sécurisé, et que "celui qui rentrera, je ne sais pas comment il va sortir !"

La parade infaillible : "je vais appeler mon petit neveu commissaire de police !"

Elle évoque également un chien de garde, mais devant leur insistance, elle trouve la parade : "je leur ai dit, écoutez, j'ai mon petit neveu qui est commissaire. Je vais chercher mon téléphone pour lui demander s'il est au courant que des policiers doivent passer". Elle rentre prendre son téléphone, et le temps qu'elle revienne : "Ils étaient partis !"

N'hésitez pas à composer le 17 pour demander confirmation à la police

Cette dame a eu le bon réflexe, car même la carte professionnelle peut être une fausse. D'où le conseil du commissaire Denis Kotnik, chef de la sûreté départementale : "Faites le 17 et demandez aux policiers de vous confirmer si quelqu'un a été envoyé à votre domicile, ou de venir vérifier." D'ailleurs, si vous dites que vous allez appeler la police, les vrais agents ne se vexeront pas... et les faux prendront probablement la fuite.