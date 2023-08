"Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait" : le blessé des Nuits gourmandes de Périgueux est sorti de l'hôpital

Ce mercredi soir, vers 22h40, Manu Allicot a été victime de la chute d'une enceinte sur sa tête, place de la Clautre à Périgueux (Dordogne) . Connu pour être, notamment, le photographe officiel du chanteur Matthieu Chedid, il participait aux Nuits gourmandes comme simple spectateur, accompagné de son fils.

Alors que le concert venait de se terminer sur la scène principale devant les dizaines de tables installées, une enceinte est tombée sur lui. Le caisson est tombé directement sur sa tête, selon lui. Il a immédiatement perdu connaissance et été emmené à l'hôpital de Périgueux après avoir repris ses esprits.

"Il y a eu un gros bruit et là, c'était tout noir"

"Je prenais des photos du concert et de la soirée en général et je me suis rapproché de la scène sur laquelle le concert venait juste de se terminer", raconte la victime. Manu explique que les artistes étaient en train de ranger leur matériel. Lui est accoudé à la scène avec d'autres spectateurs lorsqu'il capture ces photos.

Une autre spectatrice a également été plus légèrement blessée dans cet accident. "Une personne qui était sur la scène, un musicien, ou un technicien, s'est mis à sauter par terre depuis la scène et il y a eu un gros bruit et là, c'était tout noir en fait" se souvient le Périgourdin, encore sonné ce jeudi matin "Je me suis beaucoup inquiété, surtout pour mon fils. Lui n'avait pas été touché. Heureusement d'ailleurs." Selon lui, l'enceinte était attachée à quatre mètres de haut.

La mairie en réunion ce jeudi matin

Manu a vite été pris en charge par les secours "les pompiers sont intervenus très rapidement, des personnes très gentilles, très compétentes à l'hôpital aussi" tient à souligner le Périgourdin, par deux fois finaliste au concours du Meilleur ouvrier de France en photographie. Manu a pu sortir de l'hôpital en pleine nuit, après des examens positifs malgré ses sérieuses blessures.

Ce jeudi matin, la Maire de Périgueux Delphine Labails explique être en "réunion d'analyse de cet accident". Pour le moment, aucune plainte n'a été déposée. À cette heure, on ignore qui est le propriétaire du matériel et qui en était responsable.