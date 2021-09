"Je n'ai pas envie de voir le ou les responsables", confie un Toulousain rescapé du Bataclan

Arnaud Fradin avait 26 ans quand il a échappé à la mort au Bataclan au soir du 13 novembre 2015. Ce Toulousain qui travaille à Labège (Haute-Garonne) fait partie des 1.800 parties civiles au procès des attaques du 13-novembre qui démarre ce mercredi à la cour d'assises spéciale de Paris. Il a choisi toutefois de ne pas participer à ce procès-fleuve.

Vous êtes allé à ce concert seul ce soir-là. A quoi devez-vous votre survie ?

Il se trouve que j'étais malade la veille, je ne me sentais pas bien. J'ai commencé le concert du premier groupe dans la fosse, et puis rapidement voyant les gens danser et s'agiter, je suis monté au balcon pour pouvoir m'asseoir. C'était quatre ou cinq chansons avant que les terroristes n'arrivent.

Vous avez cru à un mauvaise blague au début ?

Pas vraiment une blague, plutôt une mise en scène du concert. Cela ressemblait à des sons de feux d'artifice ou des bruits de guerre enregistrés. Quand j'ai vu les membres du groupe s'enfuir en coulisses et que j'ai entendu les cris dans la fosse, j'ai compris ce qu'il se passait.

Que voyez-vous à ce moment-là ?

Pas grand chose au début. C'est en rampant entre les sièges que j'ai aperçu en contrebas dans la fosse du rouge, pas mal de sang déjà quelques minutes après l'assaut. Je ne réfléchissais pas, à l'étage on essayait d'atteindre une sortie de secours derrière une double porte.

Comment parvenez-vous à sortir du Bataclan ?

On parvient justement à cette double-porte mais l'accès à la rue est fermée car les vigiles nous disent que les terroristes tirent depuis les fenêtres. Il a fallu un peu de temps pour que les plus athlétiques réalisent qu'on pouvait grimper pour déverrouiller une trappe d'évacuation de fumée, à quatre ou cinq mètres de haut. Et qu'en se faisant la courte échelle, on pouvait sortir.

Vous êtes resté deux heures sur le toit avant d'être secouru. Ce qui est incroyable, c'est que vous êtes retourné à un concert quatre jours plus tard.

Oui, c'était prévu. J'étais monté à Paris pour voir ces trois concerts, exprès. Celui du lendemain du Bataclan avait été annulé. J'ai hésité pour le troisième, et puis finalement j'y suis allé. L'ambiance était très particulière, une expérience extraordinaire. Evidemment tout le monde n'avait pas connu le Bataclan mais on était tous traumatisés. Les groupes avaient fait des discours, chanté la Marseillaise. J'avais été très touché, ça m'avait conforté dans l'envie de ne pas abandonner les concerts.

Comment allez-vous six ans après ?

Très bien, franchement. Cela a été dur les premiers mois, la première année. Mais heureusement, j'ai très vite écrit mon témoignage, mon récit sur Facebook qui a ensuite été publié dans un livre. Je ne savais pas à quoi ça allait servir, je voulais le partager. Le hasard a fait qu'un éditeur a voulu le publier.

Vous avez choisi de ne pas assister au procès. Pourquoi ?

Pour des raisons pratiques déjà, ça se passe à Paris. Et puis, je n'ai pas envie de rencontrer, de voir cette personne qui a fait ça (NDLR : Salah Abdelslam, seul terroriste survivant des attaques à ce procès). Je vais laisser les personnes compétentes s'en occuper et je regarderai les informations.

Au total, la tuerie du Bataclan a fait 90 morts, 85 victimes sur place et cinq blessés qui succomberont à l'hôpital ensuite. Des centaines d’autres personnes présentes au Bataclan ou aux environs ont été blessées, parfois très grièvement.