"Je n'ai pas trop réfléchi sur le coup" : le caissier d'un magasin de Bergerac met en fuite un voleur

"Mon chef et mes collègues m'ont félicité, pour eux je suis un héros !", rigole Jordan. Mercredi dernier, le jeune homme de 23 ans, caissier chez Thomas motoculture à Bergerac, a fait fuir un homme qui voulait voler du matériel dans le magasin. Le jeune voleur, multirécidiviste, a été condamné à huit mois de prison ferme ce lundi 21 février par le tribunal de Bergerac.

Il est autour de 17 heures mercredi, "j'étais à la caisse et l'alarme a sonné, j'ai couru à l'arrière du magasin", raconte Jordan. Derrière des palettes, sur la partie en plein air de la boutique, un jeune homme est caché derrière des palettes. "Il a voulu me baratiner, mais je l'ai sorti pour voir ce qu'il cachait, il y avait deux Kärcher et un compresseur." Plus de 2000€ de butin, sans compter des pots de peinture et un collier pour chien, que le jeune voleur voulait cacher dans un coin pour revenir le prendre à la nuit tombée.

Le voleur laisse tomber ses clés dans la précipitation

Le jeune part en courant, laissant son butin derrière lui, monte sur des palettes pour sauter par-dessus le grillage et court à sa voiture. "Je n'ai pas trop réfléchi sur le coup. Il a couru de l'extérieur, moi dans le magasin, je l'ai trouvé quand il montait dans sa voiture". Sauf que le voleur, dans la précipitation, laisse tomber ses clés dans l'habitacle et n'arrive pas à les rattraper. "J'ai ouvert la portière, je l'ai pris par l'épaule, je voulais qu'on aille parler tranquillement", mais le jeune se dérobe et s'enfuit à toutes jambes dans la nature.

Le jeune de 27 ans s'est rendu à la police le soir même. Il voulait récupérer la voiture, laissée sur le parking. Ce n'est pas la sienne, il n'a pas le permis. Les policiers le placent en garde à vue. Il comparaissait ce lundi devant le tribunal correctionnel à Bergerac. Il a pas moins de 20 mentions à son casier judiciaire, dont 16 condamnations pour vol, beaucoup, également pour conduite sans permis.

16 mentions pour vol à son casier

Sursis probatoire, obligations de soins, rien n'a marché pour l'empêcher de récidiver. Le jeune a expliqué qu'il voulait revendre les Kärcher pour réparer le moteur de son scooter, qui lui sert à se rendre à des missions d'intérim près de chez lui, à Cahuzac dans le Lot-et-Garonne. Mais il a été radié de Pole Emploi et ne touche plus le RSA, juste parce qu'il n'a pas pris la peine de s'actualiser.

Le tribunal a révoqué les peines avec sursis qui pesaient sur lui, à hauteur de huit mois d'emprisonnement, et l'a condamné à huit mois supplémentaires pour la tentative de vol et pour conduite sans permis, avec incarcération immédiate.