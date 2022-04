“Je n'ai pas tué Narumi” crie Nicolas Zepeda aux assises, “je veux savoir aussi!”

L'interrogatoire de Nicolas Zepeda a repris ce jeudi devant la cour d’assises de Besançon. Le jeune Chilien maintient toujours qu’il n’a rien à voir avec la disparition de Narumi Kurosaki en 2016, malgré les contradictions mises en évidence. Une fois encore, l'émotion et la tension ont été fortes.

DeuFidèle à sa ligne de défense depuis le début de l’affaire Narumi Kurosaki, Nicolas Zepeda maintient qu’il n’a rien à voir avec la disparition de son ex-petite amie en décembre 2016 à Besançon. Au huitième jour d’audience devant la cour d’assises du Doubs, il est de nouveau malmené par l’accusation, mais ne lâche rien.

L’interrogatoire de l’accusé qui s’est déroulé ce jeudi en première partie d'après-midi a été particulièrement intense. Le président et les avocats de la partie civile ont tenté de faire plier Nicolas Zepeda en le confrontant à ses contradictions et aux témoignages qui l’accablent.

Le président est notamment revenu sur les déclarations du cousin de l’accusé, Juan Felipe, dont le témoignage a été lu la veille. Le jeune Chilien s’était rendu chez lui en Espagne, après son séjour à Besançon. Il lui avait posé des questions troublantes, sur la mort par pendaison ou “par une coupure au cou”.

L'amnésie de Nicolas Zepeda

Mais ces questions, Nicolas Zepeda ne cherche pas aujourd’hui à les justifier, il affirme qu’il ne s'en souvient tout simplement pas. L’avocate de la famille de Narumi, Me Galley, enchaîne : elle rappelle que Juan Felipe et les anciennes relations qui ont témoigné le matin même, semblent s’être détournés de Zepeda et le considèrent avec méfiance. L’accusé pleure en expliquant qu’il “aime beaucoup son cousin”.

Le président met la pression sur Nicolas Zepeda : “Vous êtes la personne la plus proche de ce qui s'est passé le 4, et même le 5 décembre [nuit de la disparition de Narumi] le plus proche de sa disparition, des cris. Voulez-vous nous dire ce qu'il s'est passé ?” “J'ai déjà répondu à cette question” persiste l’accusé, “cette nuit-là je dormais.”

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Me Galley demande que les photos de Narumi soient affichées à l'écran (le procès est retransmis dans deux autres salles que la salle d’audience proprement dite). La mère de la victime a sorti le portrait de sa fille qu’elle conserve avec elle depuis le début du procès et le tient en direction de l'accusé.

Narumi Kurosaki. - Document remis

Est-ce que Narumi vous hante ? - Me Galley

Nicolas Zepeda raconte qu’il rêve de Narumi. “Elle vous hante ?” interroge Me Galley d’une voix douce, enveloppante. "Vous la revoyez en train de mourir ?" insiste l’avocate.

“Je la vois, elle est calme, elle est bien. Je la vois heureuse”, Nicolas Zepeda pleure, sanglote, et s’emporte. “Je n'ai pas tué Narumi” crie-t-il en espagnol, “je veux savoir aussi!”

Un nouveau moment intense dans ce procès, où Nicolas Zepeda semble au bord de la rupture. Pendant que l'avocate de la famille de Narumi pressait son fils de questions, le père de l'accusé a une nouvelle fois mis la main sur l'épaule de sa femme. A la suspension d'audience, les avocates de la défense se sont entretenues avec la mère de Nicolas Zepeda.

à lire aussi Procès de l’affaire Narumi : Nicolas Zepeda malmené au cours de la première semaine

Le matin de ce huitième jour, la cour a entendu trois témoins en visio-conférence, notamment deux étudiantes japonaises que Nicolas Zepeda avait fréquenté à l'université de Tsukuba. Si elles ont décrit lors de l'enquête un garçon "très agréable, sociable, sensible", elles ont été mêlés à un épisode qui ne plaide pas en faveur de l'accusé.

Des demandes de traduction troublantes

A toutes les deux, Nicolas Zepeda qui, selon elles, ne parlait pas très bien japonais, leur a demandé de traduire des phrases dans leur langue. Pour l'une, à l'automne 2016, pour l'autre en décembre, après la disparition de Narumi. Ce qui frappe, pour l'une en tout cas, c'est que ces phrases devaient être au style féminin : "Je viens de rencontrer un nouveau petit ami".

Cette jeune femme, Rina Sakamaki s'est rendu compte par la suite que ces phrases étaient les mêmes que celles reçues par la famille de la victime. "Je tremblais" dit-elle à la cour. Le 15 décembre 2016, de retour au Chili, les deux jeunes Japonaises seront sommées par Nicolas Zepeda de supprimer leurs échanges, capture d'écran à l'appui. De quoi largement alimenter leur méfiance à l'égard de l'accusé.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Depuis le début du procès, si les nombreuses visioconférences et la nécessité de traduire tous les échanges ont parfois alourdi l'audience, les moments de tension et d'émotion ont été nombreux. Ce jeudi, le public faisait la queue pour entrer dans la salle de retransmission et assister aux débats.