"Je n'ai rien à me reprocher" : Gérard Trémège affiche sa sérénité après son renvoi devant le tribunal

Au lendemain de l'annonce de son renvoi devant le tribunal judicaire de Pau dans l'affaire des marchés publics de la ville de Tarbes, Gérard Trémège a tenu à s'exprimer lors d'un point presse dans son bureau de la mairie de Tarbes. Gérard Trémège sera jugé pour prise illégale d’intérêt et favoritisme. Il est mis en examen dans cette affaire depuis 2015. Le procès pourrait intervenir après juin 2024.

"Enfin, il était temps." C'est par ces mots que Gérard Trémège, très combatif, commence son propos. "Il y a des années que je demande que cette affaire arrive. 10 ans d'insultes, 10 ans de diffamation, 10 ans pour alimenter toutes les suspicions son mon honnêteté et mon intégrité. Imaginez les dégâts dans mon entourage. Les amis qui vous tournent le dos." Gérard Trémège enchaîne en revenant sur l'origine de cette affaire et dénonce : "une instruction orientée d'une brutalité incroyable avec des accusations sans preuves, basées sur une lettre anonyme dont je connais l'auteur et l'inspirateur", assure-t-il.

"Je suis un honnête homme"

Le maire de Tarbes voit des points positifs dans l'ordonnance de renvoi. Toutes les accusations qu'il estime être les plus graves (corruption, trafic d'influence, détournement de fond public) ont fait l'objet d'un non lieu. Restent le favoritisme et la prise illégal d'intérêt. "Des petits favoritismes" estime Gérard Trémège qui reconnait : "Je sais que je serai condamné pour des délits de favoritisme. Oui, il y a eu des délits de favoritisme qui ont été commis dans la forme mais en aucun cas délibérément mais je l'assume en tant que maire. Voilà ce qui reste dans le dossier et vous verrez que quand l'affaire sera jugée, la montagne accouchera d'une souris. Est-ce que ça valait la peine ?" soupèse le maire de Tarbes, "avec tout le mal que ça a fait. Je n'ai rien à me reprocher. Personne ne pourra dire : le maire est intervenu pour que telle entreprise ait tel marché. Ce n'est pas vrai. On ne pourra plus me traiter d'escroc ou de voleur."

"Vous avez le droit de faire des gros titres en disant : non lieu sur les éléments majeurs d'accusation"

Ce renvoi devant le tribunal serait donc une bonne nouvelle pour Gérard Trémège. "Je commence à voir un peu de ciel bleu", assure-t-il. "J'ai confiance dans la justice. Elle fera son œuvre. J'en suis certain". A propos des frais d'avocat engagés par la ville de Tarbes, le maire reconnait que cette affaire a engendré par le biais de la protection fonctionnelle des dépenses importantes pour la collectivité. 160.000 € pour la Ville mais Gérard Trémège assure avoir aussi avancé 150.000 € de sa poche. D'ailleurs le moment venu, il n'exclut pas de se retourner "contre la personne qui est à l’origine de tout. La ville se constituera partie civile à la fin, quand on démontrera que tout cela était une machination pour me démolir. J'espère bien qu'au terme de cette procédure, on remboursera la Ville et moi aussi.