"Je n'attends rien de ce procès" - le frère d'une victime drômoise des attentats du 13 novembre 2015

Alors que s'ouvre ce mercredi le procès des attentats qui ont coûté la vie à 131 personnes à Paris et à Saint-Denis, la famille d'une des victimes du Bataclan suivra les débats depuis la Drôme. "Ça fait six ans qu'on souffre" confie Christophe Ruiz à France Bleu Drôme Ardèche.

Quand on lui demande si l'ouverture de ce procès ravive les plaies, Christophe Ruiz est direct : "Les mauvais souvenirs on les a quotidiennement. Le procès en remet une couche, mais ça fait six ans que nous souffrons ma mère et moi. Mon père est décédé en 2017, il ne s'en est jamais remis".

Raphaël Ruiz, le petit frère de Christophe, originaire de Bourg-de-Péage, se trouvait au Bataclan, le 13 novembre 2015. Il a été tué lors de l'attaque menée par les terroristes dans la salle de spectacle. Au total, les attentats menés au Stade de France, sur les terrasses et au Bataclan ont fait 131 morts et plus de 400 blessés.

C'est ce mercredi que débute la plus grande audience criminelle jamais organisée en France. Vingt accusés, dont Salah Abdeslam, le dernier membre des commandos encore en vie, seront jugés pendant 9 mois. Un procès hors norme qui se déroulera dans une salle spécialement conçue dans l'ancien Palais de justice de l'Ile de la Cité, au cœur de Paris.

300 avocats, 1.800 parties civiles seront entendus dans ce procès, dont Christophe Ruiz. Toutefois, lui, dit ne rien attendre de ce procès... tout au plus une explication... "comment on a pu laisser des terroristes mener ces attentats de novembre?" Et d'ajouter "je n'attends rien des accusés".

Depuis les attentats les proches des victimes bénéficient d'un suivi psychologique. "un suivi léger!", précise Christophe Ruiz. "Je trouve que les familles de victimes , on les laisse dans une solitude très grande", explique-t-il.