"Je n'aurai plus la force de me battre" : dans une lettre, le juge Lambert explique les raisons de son suicide

Dans une lettre retrouvée à son domicile et révélée ce mercredi, le juge Jean-Michel Lambert, retrouvé mort le 11 juillet dernier, explique les raisons de son suicide. Il explique ne pas avoir eu la force de lutter "contre la dernière épreuve qui l'attendait".

C'est un courrier long de trois pages que les enquêteurs ont retrouvé au domicile de l'ancien juge Jean-Michel Lambert, après son suicide, le 11 juillet dernier, et que révèlent Franceinfo et l'Est Républicain ce mercredi. Le magistrat, chargé de l'affaire Grégory dans les premières années de l'enquête, y explique son intention de mettre fin à ses jours.

"J'ai décidé de me donner la mort car je sais que je n'aurai plus la force désormais de me battre dans la dernière épreuve qui m'attendrait", explique l'ancien juge dans ce document.

