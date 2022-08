Rassemblement ukrainien perturbé en Dordogne : le député RN "ne soutient pas" les actes de son suppléant

"Je ne partage pas sa position. C'est assez maladroit de sa part dans un moment aussi solennel pour les Ukrainiens. Je ne le soutiens pas", réagit Serge Muller, le député Rassemblement National de la 2ème circonscription de la Dordogne, quelques minutes après avoir appris que son suppléant, Lucas Broucq, a provoqué des familles ukrainiennes à Bergerac ce mercredi 24 août. Un rassemblement était organisé dans la matinée devant le palais de justice, le jour de la fête de l'indépendance de l'Ukraine.

"Il engage aussi le député que je suis"

A bord d'une voiture, Lucas Broucq a exhibé un drapeau qui ressemble à celui d'une des républiques séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine. Quelques personnes se sont approchées pour enlever le drapeau et une vitre du véhicule a été cassée, selon le parquet de Bergerac. Le parquet a ouvert une enquête pour provocation à la haine raciale, ainsi qu'une enquête concernant les dégradations sur son véhicule. Serge Muller assure qu'il n'avait pas été informé de la venue de son suppléant au rassemblement. "J'attends aussi sa version. En s'exprimant, il s'engage mais il engage aussi le député que je suis. Il a engagé sa responsabilité et la mienne", ajoute Serge Muller.

"Il reste mon suppléant"

Serge Muller explique avoir choisi Lucas Broucq comme suppléant "pour sa jeunesse, son implication et son militantisme. C'est un jeune homme plein de valeurs. On peut tous commettre une erreur", insiste le député. "Je condamne, je ne soutiens pas mais il reste malgré tout le jeune homme plein de dynamisme, plein d'envies, d'idées pour notre mouvement. Il reste mon suppléant, on partage certaines autres valeurs."