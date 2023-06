"Je ne m'amuse pas à tuer les gens pour le plaisir", Jean-Marc Reiser continue de nier la préméditation

Jean Marc Reiser continue de nier la préméditation dans la mort de Sophie Le Tan. Il est jugé en appel depuis le 20 juin pour l'assassinat de l'étudiante par la cour d'assises du Haut-Rhin à Colmar. En première instance, il avait été condamné à la perpétuité. L'un des enjeux de ce procès est de déterminer s'il y a eu ou non préméditation. Ce mardi devant la cour d'assises, comme depuis le début de ce procès, il a réaffirmé qu'il s'agissait d'un accident, et qu'il n'avait pas voulu tuer la jeune femme.

"Je ne voulais pas la tuer"

"Moi dans ma tête au moment des faits, c'était pour la faire taire. Je n'avais rien contre elle. Je ne voulais pas la tuer", en quelques phrases dès le début de son interrogatoire devant la cour d'assises, ce mardi, Jean-Marc Reiser pose le décor. S'il reconnait sa culpabilité dans la mort de la jeune femme, il enchaîne en se trouvant des excuses : "Je suis bien conscient que ma violence est à l'origine de son décès, j'aimerais pouvoir revenir en arrière".

Il revient sur le premier procès et explique qu'à l'époque, au moment de sa déposition, il a voulu "épargner la famille" en se retranchant dans le déni. "Lors des interrogatoires, j'ai failli à plusieurs reprises dire la vérité. Et puis je me suis dit qu'il fallait le dire. Cela a soulagé ma conscience. Je me sentais beaucoup mieux après ses aveux", poursuit-il. Jean-Marc Reiser explique qu'il a failli tout dire, mais que la "tornade médiatique" l'a bloqué encore plus.

Debout dans son box, l'épaule appuyée sur la vitre, Jean-Marc Reiser tente de montrer l'image d'un homme repentant. Mais son caractère affleure par moments. Il reste très pointilleux, n'hésite pas à reprendre la présidente et à hausser la voix quand un témoignage ne lui convient pas.

La préméditation en question

Doucement, la magistrate l'amène pourtant sur la question clé du procès, celle d'une éventuelle préméditation. Jean-Marc Reiser ne plie pas, sous les questions insistantes: "Elle ne m'avait rien fait Je ne l'ai pas faite monter chez moi pour l'assassiner". Sous la pression de la présidente, Jean-Marc Reiser reconnait que son comportement pour louer son appartement était anormal. Il a reçu 182 appels sur au moins 5 numéros, et n'a jamais donné rendez-vous qu'à des étudiantes, et non pas des étudiants.

"Je n'avais pas de mobile, je ne m'amuse pas à tuer les gens comme cela pour le plaisir. On tente de me faire passer pour un psycho quelque chose. Je ne tue pas les gens à droite et à gauche pour le plaisir. Pour moi il n'y a pas de mobile", martèle encore Jean-Marc Reiser.

Le verdict est attendu jeudi prochain.

