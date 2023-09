"Je ne suis pas antisémite" explique le graffeur Lekto au tribunal d'Avignon

Après plusieurs renvois, le procès de l'artiste de rue Lekto s'est enfin tenu devant le tribunal correctionnel d'Avignon. Le jeune homme de 31 ans était poursuivi pour injure et provocation publiques en raison de l'origine ou la religion. C'est l'affaire de la fresque peinte sur le parking des Italiens à Avignon. Elle représentait Jacques Attali en marionnettiste, en train de manipuler Emmanuel Macron.

De nombreux codes antisémites d'après les parties civiles

C'est la première fois que Lekto s'exprime depuis la polémique et il se défend de tout antisémitisme. Lekto se présente à la barre l'air un peu perdu, dans son jean et sa veste de survêtement. Mais son discours est clair et construit. Il explique avoir dessiné Jacques Attali comme il se présente lui-même, créateur des puissants. Il ne savait pas qu'il était juif et ne voit pas les liens avec les caricatures antisémites des années 30. "Je fais simplement des calembours visuels, se justifie-t-il. C'est vous qui essentialisez Jacques Attali à sa religion".

Mais Lekto ne convainc pas la partie adverse. Les huit avocats des parties civiles, appuyé par deux historiens, viennent égrener tous les codes antisémites disséminés dans l'œuvre : la figure du juif manipulateur des puissants, les gants blancs ou la voûte étoilée associés aux francs maçons. Sans oublier le titre "la bête 2 l'événement" et le mot clé "jacquesadit" qui sur les réseaux sociaux fédèrent des membres de la fachosphère.

"Je ne peux pas admettre que Lekto ignore tout ça, conclue l'un des avocats, les hasards sont trop nombreux et cette fresque inocule un lent poison dans la société". Le procureur a requis 6.000 euros d'amende dont 2.000 avec sursis. Le tribunal rendra sa décision le jeudi 23 novembre.