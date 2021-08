"Je ne suis pas une collabo" : à Redon, cette restauratrice se fait insulter en contrôlant le passe sanitaire

Certains de ses serveurs ne veulent plus travailler le soir, lorsque la clientèle devient plus agressive. À Redon, la gérante du restaurant Le Redonnais (Ille-et-Villaine) témoigne d'insultes reçues depuis la mise en place du passe sanitaire dans son établissement.

"Ça fait mal au cœur : non, je ne suis pas une collabo, je suis moi-même en Covid long, je fais attention à mes clients, à mon équipe." À Redon (Ille-et-Vilaine), la gérante du bar-restaurant Le Redonnais est la cible d'insultes depuis la mise en place du passe sanitaire, lundi 9 août, dans les établissements recevant du public. Si Dolores Hébert ne rencontre aucune difficulté lors des contrôles le matin et à l'heure du déjeuner, "la clientèle du soir, ce n'est pas possible ! Mes salariés détestent le soir maintenant, une serveuse m'a dit qu'elle s'était faite agressée." Elle explique que certains clients ne comprennent pas la nécessité d'un passe sanitaire en terrasse. Un soir, trois passes sanitaires manquent dans un groupe de clients. "C'est parti tout de suite", se remémore la gérante, traitée de "mouton" et de "collabo". "Vous travaillez avec Macron", lui lance un client. "Il n'y a pas de politique, c'est une question de respect c'est tout !", glisse-t-elle.

L'application ne reconnaît que les tests de moins de 48 heures, et non 72 heures

Le sous-préfet de Redon, Jacques Ranchère est allé à la rencontre des commerçants vendredi 13 août. Il a mené, avec la gendarmerie et la police municipale, une série de contrôles du passe sanitaire auprès des clients. De nombreux clients montrent des tests antigéniques ou PCR mais l'application mobile des gendarmes affiche toujours le même message : "non valide". Ils ont tous pourtant été réalisés moins de 72 heures avant le contrôle. "L'application reste sur la validité du test à 48 heures alors que maintenant elle est passée à 72 heures", explique un gendarme. "C'est pour ça que le contrôle humain par des militaires permet une lecture intelligente de la loi...!", ajoute le sous-préfet.

La gérante du bar-restaurant Le Redonnais a rencontré d'autres problèmes techniques : des clients lui présentent régulièrement des passes sanitaires sans QR code. "Les pharmacies leur donnent un lien pour télécharger le QR code, mais les gens ne comprennent pas." "Il faut leur expliquer", rétorque le sous-préfet. "Oui, mais c'est pas facile !"

Le passe sanitaire obligatoire dans les bars-tabacs sans entrées distinctes

Le sous-préfet se dirige ensuite vers le bar-tabac La Belle Epoque, deuxième étape de la visite. Il est formel : seuls les établissements avec deux entrées distinctes, une pour le bar et l'autre pour le tabac, sont dispensés de passe sanitaire pour les clients venus acheter des cigarettes. Dans le bar-tabac de Marc Chauvin, il n'y a qu'une entrée, mais les clients de la partie tabac, pour la plupart des habitués, ne sont pas contrôlés. "Si je dois appliquer cette règle-là à la lettre, je perds la moitié de mes clients c'est sûr. Ils viennent trente secondes, ils prennent leur paquet de tabac et ils s'en vont. Ils ne comprendront pas qu'on leur demande le passe", souffle celui qui gère l'établissement depuis plus de dix ans.

Si un exploitant refuse, il peut recevoir autant d'amendes qu'il y a de personnes sans passe sanitaire

Marc Chavin observe une baisse de fréquentation de 20% depuis le début du mois d'août. "On a vu passer des clients qui ont entamé les démarches et qui pensent pouvoir entrer car ils ont leur première dose." Pendant cette semaine de rodage, aucune amende n'a été dressée à Redon. Ce ne sera pas le cas à partir de lundi 16 août. "Si l'exploitant d'un bar ou d'un restaurant refuse de demander le passe sanitaire, il peut recevoir une amende, et autant d'amendes qu'il y a de personnes sans passe sanitaire, rappelle le sous-préfet Jacques Ranchère. Il peut y avoir des mises en demeures voire des fermetures administratives, ce que je ne souhaite pas. C'est aussi leur chiffre d'affaires qui est en jeu donc je pense que ça va bien se passer." Et alors que certains s'échangent leur passe sanitaire, le sous-préfet rappelle que la fraude au document est un délit.