"Je pense aux victimes" : Muriel Robin réagit pour la première fois après l'accident impliquant Pierre Palmade

C'est la première fois que Muriel Robin évoque, en public, le sujet. La comédienne, invitée au théâtre Édouard VII pour recevoir le prix du centenaire de Raymond Devos, a fait part de son émotion, plus d'un mois après l'accident grave causé par Pierre Palmade , le 10 février dernier. "Moi je pense aux victimes qui sont à l’hôpital", a réagi Muriel Robin au micro de BFMTV .

"Le papa est encore à l'hôpital. On n'est même pas sûr qu'il soit rentré. On connaît tous l'histoire. Je pense aux victimes. Et j'espère que la justice fera ce qu'il faut... Je ne peux même pas dire la phrase adoucir quoi que ce soit, rien de ce qu'ils vivent ne peut être adouci. Je pense aux victimes", a déclaré la comédienne, visiblement émue.

Pierre Palmade reste sous contrôle judiciaire et ne sera donc pas placé en détention provisoire, en raison notamment de son état de santé. Le 10 février, le comédien a provoqué un grave accident de la route en Seine-et-Marne, sous l'empire de la cocaïne. Outre le comédien, l'accident a fait trois blessés graves : un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans, qui a perdu après la collision le bébé qu'elle attendait.