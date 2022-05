"Je n'irais pas bosser la peur au ventre", le restaurateur de Montbéliard a porté plainte

Le restaurateur du Près-La-Rose à Montbéliard a porté plainte après les incidents de samedi soir. Pour avoir réprimandé deux adolescents qui faisaient des rodéos à moto près de sa terrasse, il subit un débarquement de 20 et 25 engins. Insultes, menaces et couteau. "C'était une horde sauvage".

Le restaurateur du Près-la-Rose, Philippe Hugon, a porté plainte auprès de la police de Montbéliard ce lundi matin, après "l'assaut" d'une bande de jeunes samedi soir sur sa terrasse et dans son restaurant. Deux adolescents faisaient hurler leurs scooters tout près de sa terrasse. Philippe Hugon leur a demandé d'aller pratiquer leur rodéo ailleurs. Une fois. Deux fois.

La réponse ne s'est pas fait attendre. L'un des adolescents passe un coup de fil. Une "horde" de 20 à 25 jeunes à motos, quads et scooters débarque à grands fracas, investi l'établissement et menace personnel et clients. Certains étaient armés de couteaux. Il n'y a pas eu de blessés, mais des violences verbales et des menaces. Tout le monde a eu très peur.

"Ils arrivent à 25 ou 30 pour casser";, explique Philippe Hugon, le restaurateur Copier

"C'est de la folie. Je connais le Près-La-Rose depuis des années. Il n'y avait pas tout ça, avant. Mon chef cuisto a eu peur de mourir. Je n'irais pas bosser la peur au ventre".

Philippe Hugon a du évacuer son restaurant. Aujourd'hui, il n'a pas l'intention de baisser les bras. En signe de protestation, il fermera son restaurant tous les soirs de la semaine, malgré l'exceptionnel beau temps. "Le soir quand il fait nuit au Près-la-Rose, si on vous chope, vous êtes mort. Il n'y a pas de caméra et personne pour vous porter secours".

Philippe Hugon menace de fermer définitivement son restaurant, si la sécurité n'est pas assurée.