Depuis trois ans, un père de famille vit en toute illégalité avec ses deux enfants âgés de 10 et 11 ans à Saint-Pargoire et s'expose à de lourdes sanctions. Ce facteur, installé dans cette commune proche de Pézenas (Hérault) refuse de remettre sa fille et son fils à leur maman qui vit en Ariège, comme l'exige pourtant une décision du juge aux affaires familiales de Montpellier.

Marc, aujourd'hui hors-la-loi assume cette prise de risque pour protéger ses enfants

Son ex-femme a quitté le domicile conjugal en 2016. Mais depuis, elle a refait sa vie avec un homme de 39 ans, condamné à 14 reprises. Ce dernier est d'ailleurs suspecté de viol sur sa propre fille dans un camping de Normandie en 2015. Cette dernière, qui a porté plainte, n'avait que 14 ans à l'époque. Une information judiciaire a été ouverte pour agression sexuelle et viol par ascendant sur mineur. Trois des ex-femmes de cet homme ont par ailleurs été entendues ces derniers mois par les enquêteurs.

"Je rendrai mes enfants quand leur beau-père, suspecté de viol sur sa propre fille aura été jugé." - Marc

"Aucun parent ne peut être insensible à ma situation. Qui ne réagirait pas comme moi" dit Marc

_"A_ucun parent ne peut être insensible à ma situation. Qui ne réagirait pas comme moi ?"

Marc, facteur de profession, a lui même été menacé pas cet homme (main courante déposée en 2017). Il dit ne pas être opposé à ce que ses enfants voient leur mère, mais pas au domicile de cette dernière et encore moins en présence de son compagnon (père de neuf enfants) et dans un espace protégé, pour leur bien-être.

Malgré cette suspicion de viol, le fils et la fille de Marc pourraient pourtant lui être retirés dans les prochains jours. Cet Héraultais est convoqué devant le juge pour enfants fin août à Montpellier. Il craint de ne pas pouvoir repartir avec eux. L'appel de la décision du JAF ordonne que les enfants soient remis à leur mère.

Les enfants n'ont pas vu leur mère pendant deux ans

Cette femme de 41 ans a déjà elle-même été victime des violences de son compagnon actuel alors qu'elle était enceinte comme le révèle une enquête sociale que nous nous sommes procurés. Le rapport est accablant. "Ce qui cristallise les inquiétudes de mon client" indique l'avocate de Marc.

La mère n'a en outre donné aucune nouvelle d'elle à ses deux enfants pendant deux ans, avant une réapparition en 2018. Ce départ dans l'Ariège n'est pas motivé par des motifs professionnels, mais par le désir de rompre le lien.

''Les deux parents sont dans un conflit sévère.'' - Le juge des enfants de Montpellier

Son compagnon actuel, avec qui elle avait déjà eu deux enfants dans le passé, a été placé sous contrôle judiciaire le 22 octobre 2020 et a une obligation de pointer à la gendarmerie.

''Je ne comprends pas que la justice puisse envisager de rendre les enfants à leur maman en présence de cette homme'' explique Sandrine. Cette Gardoise a elle aussi été violentée par son ex-mari au début des années 2000.

"Cet homme est dangereux. Il a un vrai problème psychologique. Il a tenté de me noyer quand j'avais 17 ans. Ma fille qui a été violée, a toujours eu peur de lui comme ses autres enfants." - Sandrine.

''Si j'avais été à la place de Marc Martin, j'aurais agi comme lui pour protéger les enfants'' dit Sandrine

'''Si j'avais été à la place de Marc, j'aurais agi comme lui, pour protéger les enfants. On ne peut pas rester insensible à ce combat." - Sandrine

Le santé psychiatrique du père et des enfants impactée

Cette situation bien délicate est connue de tous, dans le village de Saint-Pargoire. Les gendarmes se sont déjà déplacés à son domicile. Comment ne pas rester indifférent à ce combat ? Dans ce village de 2.200 habitants, la détermination de Marc ne laisse pas insensible. "J'en aurais fait autant" confie un père-de famille. Un combat éprouvant ne laissant pas insensible les gendarmes ?

"Je ne suis pas opposé à ce que les enfants voient leur mère. Bien au contraire. Mais pas à son domicile et en présence de cet homme tant qu'il n'aura pas été jugé." - Marc

'' Comprenez bien que c'est difficile de laisser mes enfants, d'autant que cet homme a aussi violenté mon ex-femme, qui vit avec. Elle est sous son emprise", indique-t-il. Ce que confirme d'ailleurs l'enquête sociale.

''Je ne sais plus vers qui me tourner. Je crains pour la vie de mes enfants. Mais on ne m'entend pas. Je les rendrai à leur mère quand son compagnon aura été jugé."

Marc, très éprouvé, est aujourd'hui épuisé. Sa santé psychiatrique comme celles des enfants est sans aucun doute impactée par cette situation inconfortable. Mais qui ne le serait pas ?