"Je sentais son sexe contre moi", un médecin condamné pour plusieurs agressions sexuelles en Ille-et-Vilaine

Un médecin généraliste de La Fresnais, près de Saint-Malo, a été condamné jeudi 2 mars à quatre ans de prison ferme avec mandat de dépôt pour de multiples agressions sexuelles sur ses patientes. Les faits remontent à 2019, entre janvier et novembre, après que ce docteur, de nationalité roumaine, se soit installé à son compte dans cette petite commune d'Ille-et-Vilaine. Au total, 22 plaintes avaient été déposées contre cet homme de 48 ans pour des atteintes sexuelles, le plus souvent des attouchements au niveau de la poitrine des patientes.

Des victimes de 13 à 87 ans

La première plainte déposée à la gendarmerie de Cancale est remonte à novembre 2019. La victime, âgée de 87 ans au moment des faits, évoquent aux enquêteurs des "caresses sur la poitrine". "Il m'a fait de gros bisous dessus", ajoute la présidente du tribunal en lisant le témoignage de cette plaignante. Les enquêteurs vont alors faire le lien avec deux signalements antérieurs, lorsque ce médecin, qui a commencé à travailler en France en 2017, effectuait des remplacements dans un Ehpad et dans l'infirmerie d'un lycée. Début alors d'une longue investigation.

Les gendarmes vont prendre contact avec plus de 200 patientes de ce médecin, âgées entre 13 et 87 ans. Après des heures d'auditions, 27 femmes dénoncent des attouchements. 81 patientes vont même indiquer avoir changé de médecin. Dans leurs déclarations, les plaignantes expliquent que le docteur leur demande "systématiquement" d'enlever leur soutien gorge, il leur "caresse la poitrine", "leur attrape les seins".

Des palpations à répétition

Lors de l'audience, les témoignages s'enchainent et certaines patientes évoquent même des palpations lors de chacun de leur rendez-vous médical au cabinet, parfois tous les deux mois, alors même qu'elles indiquent au médecin être déjà suivi dans le cadres de rendez-vous gynécologiques. "J'ai du mal à comprendre", lui demande la présidente. Pour chacune des accusation, le médecin cherche à expliquer ce geste régulier, toujours dans un but préventif assure-t-il. "J'ai toujours exercé avec professionnalisme et respect."

Dans la salle d'audience, les anciennes patientes prennent la parole à quelques mètres du mise en cause. Même lorsqu'elles venaient pour des maux de gorge ou des problèmes de dos, le docteur leur demandait de dégrafer leur soutien-gorge pour faire une "palpation mammaire". C'est le cas de cette femme de 64 ans, auscultée pour des problèmes aux genoux. "J'ai senti son sexe contre moi. Je me suis dis, c'est pas possible, il se frotte à moi !" Elle mettra plusieurs mois avant de se rendre à la gendarmerie, "tétanisée" au moment des faits.

"Elles viennent pour un problème de genou, elles se retrouvent à poil !"

De son côté, le médecin réfute toutes ces accusations. "Les palpations sont des actes médicaux", se justifie-t-il devant le tribunal, évoquant même "des malentendus", "une mauvaise interprétation" de ces gestes, ce qui agace les parties civiles. "Il ne faut pas prendre les femmes pour des idiotes, lance la substitut du procureur. Elles viennent pour un problème de genou, elles se retrouvent à poil !" Une phrase que reprendra l'avocat de la défense dans sa plaidoirie : "Un acte médical, par définition, est impudique."

L'homme a donc été condamné, à hauteur des réquisitions, à quatre ans de prison ainsi qu'à une interdiction définitive d'exercer la médecine et une activité en lien avec des mineurs. Son nom est également inscrit au FIJAIS (fichier des auteurs d'infractions sexuelles). Il a interdiction de paraître en Ille-et-Vilaine pendant cinq ans après son incarcération.