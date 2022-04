"Je sors très éprouvée, bouleversée par ce procès" confie l'avocate de Nicolas Zepeda

Sollicitée par les médias depuis le début du procès devant la cour d'assises du Doubs, de son client, le Chilien Nicolas Zepeda, accusé d'avoir tué son ex-petite amie Narumi Kurosaki en décembre 2016 à Besançon, Me Jacqueline Laffont s'est exprimée pour la première fois ce vendredi, à l'issue des débats et de deux semaines d'audience.

Une intensité douloureuse

"Moi je sors très éprouvée, très bouleversée par ce procès, a confié l'avocate. Je pense qu'il était d’une intensité dramatique, douloureuse rarement atteinte. J’ai vécu beaucoup de procès d’assises, et celui-ci était particulier."

Me Laffont juge ce procès "difficile" pour tout le monde. Mais accorde à son client une "constance". "Ca fait cinq ans qu’il affirme qu’il n’a pas tué Narumi Kurosaki. Je lui ai posé les questions moi-même, rappelle l'avocate. Il a répondu à sa propre Défense, à sa propre avocate. C'est sa position constante depuis cinq ans."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Jacqueline Laffont qui ajoute que "le seul moment peut-être où Nicolas Zepeda a eu un espace d'éclat, de lâchage de ce contrôle dont on parle tous, eh bien c'était précisément au moment où il a hurlé cela."

Le mystère reste entier selon la Défense

A l'issue des débats, "nous en sommes là, et nous en sommes toujours avec le même mystère. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là?" Une question qui sera donc au cœur des plaidoiries de Me Laffont et de Me Benedetti, ce lundi 11 avril 2022. L'avocate qui rappelle que les zones de mystère existaient avant le procès, et qu'elles existent toujours.

Julie Benedetti et Jacqueline Laffont, avocates de Nicolas Zepeda, accusé d'avoir tué Narumi Kurosaki en décembre 2016 à Besançon, plaideront ce lundi devant la cour d'assises du Doubs. © Radio France - Anne Fauvarque

"Qu’est-ce qui s’est passé, comment les choses ont-elles pu se passer? Est-ce que toutes les questions ont été posées?" interroge Me Laffont. "J’en suis là, reconnait-elle. Vous l’avez entendu comme moi, c’est la position de mon client. Et je défendrai mon client."