"Je suis éboueur depuis 20 ans, aucune blessure, et là on me tire dessus" : l'agent blessé à Eysines témoigne

Depuis sa chambre d'hôpital, l'éboueur blessé près du dépôt des bennes de collecte des ordures ménagères, à Eysines, repasse la scène en boucle : "Un grand boum et de suite une douleur très puissante au niveau du mollet. Ça saignait et j'ai dit 'là j'ai pris un impact, j'ai pris une balle'. Je n'en reviens pas".

Ce lundi matin, Bruno Départ reprenait le travail dans une situation particulière. Des familles issues de la communauté des gens du voyage s'étaient installées sur le parking des agents de collecte depuis dimanche après-midi. Malgré les alertes de la Ville d'Eysines, ils n'ont pas voulu partir. Selon les premiers éléments de l'enquête, la tension est montée d'un cran lorsque certains éboueurs ont klaxonné vers 5h30 du matin en passant près des lieux. Plusieurs coups de feu ont alors été tirés. Et ce père de famille âgé de 51 ans, n'a pas échappé à l'une des balles.

"Ça va être compliqué de reprendre le travail"

"Je suis éboueur depuis plus de 20 ans, jamais blessé, aucune blessure. Et là, on me tire dessus. C'est une blague", raconte t-il après son opération ce lundi, encore sous le choc.

Bruno Départ a surtout du mal à comprendre une telle violence : "On croit que ce genre de chose arrive aux autres et puis ça vous arrive. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi moi ? Ce n'est pas un métier à risque normalement."

L'impact de balle sur le camion à Eysines, le 4 janvier 2020 - Sylvain Verney, du syndicat Force ouvrière Bordeaux Métropole (document remis)

De leur côté, les gens du voyage expliquent avoir répondu à la provocation des éboueurs qui ont fait du bruit à plusieurs reprises, selon eux. Ils disent aussi n'avoir pas eu d'autre choix que de s'installer sur ce parking car aucune solution ne leur a été proposée. Une enquête a été ouverte et les caravanes ont été fouillées avant de quitter les lieux. Pour l'heure, personne n'a été interpellé.

En attendant, l'agent de collecte, ne sait pas quand il reprendra le travail : "Je pense que ça va être compliqué. C'est un métier où il faut être à 100% de ses capacités physiques. Et moralement, il y a l'appréhension d'être dans la benne et d'entendre un bruit, des trucs comme ça, je vais y penser quoi... Je pense qu'il va falloir que je parle à un psychologue parce que j'en aurai besoin." Bruno Départ doit encore passer plusieurs jours à l'hôpital Pellegrin. Il compte porter plainte le plus rapidement possible.