"Je suis en colère" : la buraliste braquée rue de Bourgogne à Orléans témoigne sur France Bleu

C'est encore tremblante que Nicole, la gérante du tabac de la Préfecture, accepte de nous raconter le vol à main armée dont elle a été la victime ce lundi 5 décembre. "Il était environ 12h30 quand un jeune avec une capuche sur la tête est entré dans le tabac. Il était très nerveux. Il a sorti une arme, un pistolet, l'a pointé dans ma direction, l'a armé, et m'a demandé le contenu de la caisse" témoigne la buraliste, des trémolos dans la voix.

ⓘ Publicité

C'était sans compter le sang-froid de Nicole qui subissait là son troisième braquage en 26 ans. "Il a contourné la caisse pour pouvoir l'ouvrir. Je l'ai alors bousculé parce qu'il était hors de question pour moi de lui laisser ma caisse. Je me suis mise à crier et par chance il est parti sans rien prendre".

"J'en veux au gouvernement qui ne fait rien, rien, rien !"

"Je ressens beaucoup de colère" ajoute la buraliste qui a décidé de ne pas fermer son tabac après la tentative de braquage à main armée. "S'ils sont attrapés, ils sont immédiatement relâchés. On laisse faire alors que pendant ce temps nous travaillons 11 heures par jour, six jours sur sept. Et voilà le résultat ! J'en veux au gouvernement qui ne fait rien, rien, rien !" conclut Nicole, amère. L'auteur des faits a pris la fuite et est activement recherché par les forces de l'ordre.