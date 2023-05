"Je suis en colère" : une minute de silence au CHU de Limoges en hommage à l'infirmière tuée au CHU de Reims

"Je suis en colère" témoigne Sandra, qui travaille au service blanchisserie du CHU de Limoges. Elle fait partie des quelque 200 personnes, rassemblées sur le parvis de l'hôpital limougeaud, pour la minute de silence en hommage à Carène, l'infirmière poignardée lundi par un patient à l'hôpital de Reims.

"On vient travailler moins sereinement"

"Ça n'aurait jamais dû arriver. Ça devient de plus en plus un métier à risque. Il faut faire quelque chose" poursuit Sandra. Déjà à l'époque, lorsqu'elle travaillait de nuit, elle était très vigilante, parce qu'elle ne se sentait pas en sécurité. Mais la situation empire de plus en plus. "C'est vrai qu'on y pense à ce genre de choses. On vient travailler moins sereinement" se désole-t-elle.

"Ça devient un problème dramatique"

A midi, Paul a également quitté brièvement le service des urgences pour participer à la minute de silence. "Ça devient un problème dramatique et je pense qu'il faudrait prendre des mesures un peu plus sévères : par exemple, un agent de sécurité ou un policier à chaque entrée et sortie" propose-t-il. "On ne devrait pas en arriver là en 2023. C'est inadmissible, inadmissible" s'exclame Paul.

Dans la foule, beaucoup de blouses blanches, mais également des personnes en civil : des patients ont fait une halte pour participer à la minute de silence, avant de se rendre à leurs consultations.