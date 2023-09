"Je suis infiniment triste pour mes patients" : l'infirmière agressée n'ira plus aux Dervallières à Nantes

Travailler dans un quartier populaire, "c'était mon cheval de bataille". A la barre, l'émotion et le choc de l'infirmière nantaise agressée aux Dervallières était palpable. Quelques jours plus tôt, samedi 2 septembre, elle se rendait chez l'un de ses patients au 38 rue Watteau, l'un des plus gros points de deal de Nantes. Une réflexion à l'un des jeunes qui filtre les entrées dans le hall de l'immeuble et la scène dégénère. L'infirmière libérale de 49 ans est rouée de coups à plusieurs reprises par deux individus, dont l'un prend la fuite**.

Un jeune homme de 24 ans, originaire de Paris, comparaissait ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Nantes, pour cette agression. Il écope de 18 mois de prison ferme avec maintien en détention.

Un récit glaçant

Son bourreau, Malika le voyait régulièrement, assis sur une chaise dans le hall du 38 rue Watteau, filtrant les entrées. Il n'était pas le plus désagréable, témoigne-t-elle. "Toujours bonjour", courtois. Fébrile à la barre dans sa longue robe bleue, la voix un peu voilée par les anxiolytiques, l'infirmière raconte.

Ce samedi soir-là, alors qu'elle se rend en voiture chez l'un de ses patients de l'immeuble tristement connu pour le trafic de drogue, un scooter la double dangereusement. Elle manque de renverser son conducteur, le fameux "guetteur" sur sa chaise. Encore sous le choc, pour une fois Malika ne reste pas sourde aux provocations habituelles. En arrivant dans l'immeuble, elle gifle le jeune homme, ce qui provoque chez lui un déchaînement de violence.

L'infirmière est jetée à terre. Ils sont deux à la rouer de coups. Elle se défend en s'accrochant au pantalon de l'un de ses deux agresseurs, lui pince l'entrejambe, le mord au bras. Elle parvient à sortir du bâtiment pour appeler la police, mais ses agresseurs la poursuivent, lui arrachent son téléphone et la passent à tabac. Encore. Une jeune femme dans la rue vient en aide à l'infirmière. "N'y retournez, pas ils vont vous tuer!", prévient-elle. L'infirmière, elle, pense surtout son patient, retourne donc à l'intérieur du 38. Et de chez lui, seulement, appelle enfin les secours.

Ils font "vivre un enfer aux habitants"

"Je savais qu'ils étaient dans la provocation quotidienne quand je travaillais. Mais jamais, à aucun moment je n'aurais pu imaginer que ça puisse en venir à un passage à tabac. Jamais de la vie!", souffle-t-elle. La victime s'en sort avec cinq jours d'ITT : de nombreux hématomes à la mâchoire, aux bras et au dos notamment. Mais les séquelles psychologiques sont encore plus douloureuses pour Malika qui veut continuer à exercer sa profession malgré tout.

En revanche, ce ne sera plus aux Dervallières. "Je suis infiniment triste pour mes patients que j'ai le sentiment d'abandonner, confie-t-elle la mort dans l'âme. Il y a 99 % de gens bien. Et puis il y a 2% de gens qui viennent saccager ces quartiers et faire vivre un enfer aux habitants. Et ça, c'est juste inacceptable !"

Le prévenu nie les faits

A l'audience, le prévenu nie être l'auteur de l'agression. Ce jeune athlétique, t-shirt blanc et bras croisés, répète qu'il n'a rien à voir avec le deal du 38 rue Watteau. Lui vient de Paris et ne connaît que deux personnes aux Dervallières auxquelles il vient rendre visite de temps en temps, assure-t-il. Un argument contredit par l'étude de la géolocalisation de son téléphone portable. "Depuis mes 18 ans, je n'ai jamais fait un an dehors. Je connais très bien les conséquences. Je n'ai jamais touché un euro du 38 rue Watteau", insiste le jeune homme de 24 ans, déjà condamné à six reprises principalement pour vols et violences.

Dans cette affaire, le prévenu a été condamné à 30 mois de prison dont 18 mois ferme, assortis d'un sursis probatoire de deux ans. Il reste en détention et aura à sa sortie l'interdiction d'entrer en contact avec la victime, de séjourner en Loire-Atlantique et de porter une arme pendant trois ans. Enfin, son sursis dans le cadre d'une autre condamnation a été révoqué.