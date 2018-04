Évry, France

Les faits se sont déroulés à Fort-de-France en Martinique, il y a près de 4 ans : le 7 octobre 2014. Ce jeune homme, qui a 22 ans à l'époque des faits, transporte plus de trois kilos de cocaïne dans une voiture de location. Les policiers, bien renseignés, veulent l'interpeller, mais il jette la drogue et s'enfuit. Dans cette voiture, les enquêteurs découvrent son permis international, son passeport et les clés d’une chambre d’hôtel. Les policiers se rendent sur place et constatent la présence de billets d’avion, d’une carte d’identité et du permis de conduire français. Depuis ce jour, depuis plus de trois ans, il était recherché.

C'est là que la juge lui demande ce mercredi au tribunal :"Comment avez fait pour rentrer en métropole alors que vous étiez recherché" ? Réponse : "Je suis rentré avec la carte d'identité d'un ami. Désolé de vous le dire mais c'est passé au culot à Fort-de-France et à Orly". "Et après, pendant toutes ces années ? " reprend la juge : "Je payais mes tickets de métros, je ne faisais pas de vague et je n'ai jamais été contrôlé. Sauf qu'au final, je me suis mis dans un gouffre, j'ai gâché quatre ans de ma vie. Cette arrestation : c'est un mal pour un bien". Sa cavale s'est en effet terminée il y a deux mois, près de Nîmes, où il a été arrêté alors qu'il convoyait 30 kg de cannabis depuis l’Espagne. Pour cette affaire il sera jugé le 15 mai prochain devant le tribunal correctionnel de Nîmes.