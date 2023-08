"Je suis stupéfait" : après les coups de feu dans le centre de Nantes, l'inquiétude des riverains

De l'inquiétude, mais pas de panique. Au lendemain du coup de feu qui a gravement blessé à la tète un jeune homme, en plein centre-ville de Nantes, les riverains et commerçants des rues alentours se posent la question de leur sécurité, et se demandent également quoi dire à leurs clients. Dans la nuit de mardi à mercredi, dans l'allée Jean Bart, tout près de l'arrêt de tramway commerce, certaines personnes encore assises en terrasse ont entendu le coup de feu, tiré juste devant l'agende BNP, par un homme de 29 ans qui a reconnu les faits .

"Que dois-je dire à mes clients pour les sécuriser ?"

"J'ai d'abord cru à un coup de pétard", raconte, encore choquée de ce qu'elle a vu, une serveuse de la rue de l'allée Jean Bart. Au moment de l'agression, elle était avec des amis, et c'est en sortant dehors qu'elle a compris ce qu'il venait de se passer. "Les amis de la victime ont voulu intervenir. La police a dû disperser les personnes présentes avec du gaz lacrymogène avant que les pompiers puissent intervenir", se remémore-t-elle.

Mercredi, les stigmates de l'agression étaient toujours visibles allée Jean Bart. Rachel, qui travaille à une cinquantaine de mètres du lieu du coup de feu, n'en revient pas : "Il y a souvent des histoires par arme blanche, mais là c'est vraiment un stade au dessus. C'est inquiétant, ça augmente l'insécurité qu'on peut ressentir dans la ville". pas rassurée, la Nantaise ne restera pas autour de la place du Commerce ces prochaines soirées. Un sentiment partagés par de nombreux commerçants de l'allée Jean Bart et des rues adjacentes. "Des coups de feu tirés comme ça, dans Nantes, c'est effrayant", explique l'un d'entre eux qui se pose une question, "aujourd'hui, que dois-je dire à mes clients pour les sécuriser ?"

Fabrice est réceptionniste dans un hôtel rue Beauregard. Un de ses clients, assis en terrasse d'un bar juste à côté, a entendu le coup de feu et lui a raconté le lendemain. "Il est venu me voir pour me dire qu'il avait vu la fusillade. Il comptait prendre une nuit de plus, mais finalement il a décidé de repartir après avoir vécu cette soirée", explique-t-il. Et personnellement, Fabrice hésite désormais à travailler tard le soir à l'hôtel, par peur de se retrouver de nouveau face à une situation comme celle-ci en rentrant chez lui après le travail.