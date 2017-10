"Je suis sûre d’être relaxée" : le maire Aix-en-Provence s'exprime sur son renvoi devant le tribunal

Maryse Joissains, maire d’Aix-en-Provence s’est exprimée pour la première sur France Bleu Provence, ce mardi 3 octobre, sur son renvoi devant le tribunal correctionnel. Elle clame son innocence.

L'élue Les républicains, Maryse Joissains, maire d’Aix-en-Provence est jugée pour détournements de fonds publics. Elle est notamment accusée d'avoir soutenu la promotion de son chauffeur, devenu attaché territoriale. Ce mardi, elle s’est exprimée sur France Bleu Provence pour la première fois.

Elle déclare être irréprochable

Le maire d’Aix-en-Provence reconnait avoir fait la promotion de con chauffeur qui travaillait en mairie depuis 33 ans et avec elle depuis 10 ans :"il était reconnu par tout le monde comme étant un excellent agent de la municipalité, je l’ai pris non pas pour faire ma propagande ou pour coller des affiches mais pour s’occuper de la maltraitance animal. Je n’ai rien à me reprocher".

Je crois fermement qu’il y aura une relaxe

Le maire d’Aix-en-Provence qui souligne avoir géré sa ville de façon "remarquable" sur le plan financier, elle déclare que si les choses vont plus loin : "on pourra à ce moment évoquer des raisons politiques dans une affaire qui a démarré quatre mois avant les élections de 2014 et sur une dénonciation anonyme". L'élue qui dit réserver ma salive pour sa défense, mais croire fermement à une relaxe.