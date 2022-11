"Je suis toujours choqué" : l'arbitre berrichon agressé en plein match porte plainte

Au bout du téléphone, la voix est posée mais fatiguée. Depuis samedi soir et cette agression subie en plein match de foot , c'est un tourbillon de sentiments qui anime Younès Mouarraf. "Je suis toujours choqué. Il faut être passionné par ce sport sinon on reste chez soi", confie-t-il au micro de France Bleu Berry. Pour l'instant, il ne veut pas entendre parler d'un retour au sifflet sur les pelouses. "C'est encore trop tôt pour le dire", ajoute Younès Mouarraf.

ⓘ Publicité

Une sanction exemplaire réclamée contre le joueur blancois

Il lui faut du temps pour digérer cette agression subie samedi 12 novembre. Le match de Régionale 2 entre l'US Le Blanc et Fussy bat son plein. Le joueur blancois Aliu Costa a déjà reçu un carton jaune quand il sort sur remplacement. Sauf qu'il met trop de temps au goût de l'arbitre qui lui inflige un second carton jaune. Sanction immédiate : c'est le carton rouge. Aliu Costa assène un coup de coude à l'arbitre qui le reçoit en pleine mâchoire. Younès Mouarraf exige de la part de la commission disciplinaire de la Ligue une sanction à la hauteur du geste. "Il faut aller jusqu'au bout, il faut sanctionner cette personne et ne pas les laisser sur le terrain", explique-t-il.

Il a frappé le football en faisant ça"

Hors de question de laisser passer ça. Il décide de porter plainte, démarche soutenue par la Ligue du Centre qui se porte partie civile. "Je veux que ça soit acté. Il y a trois semaines, dans un match, j'ai aussi connu un acte lâche. En trois semaines, il y a deux situations identiques", précise l'arbitre berrichon. Au-delà de la sanction, il veut aussi faire de la sensibilisation. "Ça serait bien que les joueurs fassent une séance d'arbitrage pour savoir à quel degré on est confronté à des situations pas faciles", conclut Younès Mouarraf.