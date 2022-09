"Je suis toujours en colère" : il y a 20 ans, un incendie démarrait pour deux mois sur le site de Stocamine

C'était il y a 20 ans. Dans la nuit du 9 au 10 septembre 2002, un incendie se déclarait dans le bloc de stockage numéro 15 du site Stocamine à Wittelsheim (Haut-Rhin). Trois ans plus tôt, 42 000 tonnes de déchets étaient déposées à 550 mètres sous terre dans cette ancienne mine de potasse reconvertie en site de stockage de déchets ultimes. Le début d'un long combat juridique, qui n'est pas prêt de se terminer.

Au début les collègues me disaient : "Étienne tu craches dans la soupe"

Avant cet incendie, le projet de reconversion de l'ancienne mine de potasse était plutôt bien perçu à Wittelsheim. "On était un peu seuls, au mois de février 1999, à protester quand les premiers déchets ont été livrés", rappelle Yann Flory, le porte-parole de l'association Déstocamine. Étienne Chamik, aujourd'hui 89 ans, est l'un des rares mineurs à s'opposer au projet, notamment à cause de la pollution possible de la nappe phréatique. "On nous a vendu un projet tellement beau, qui permettait de sauver des emplois de mineurs. Au début, les collègues me disaient "Étienne tu craches dans la soupe"", raconte-t-il.

Le site MDPA de Wittelsheim © Radio France - Jules Hauss

Le secrétaire général de la CGT des mineurs de potasse à l'époque, Michel Eidenschenk, acquiesce : "Nous, comme les autres syndicats, on était pour s'il y avait la réversibilité, qui laissait la possibilité de remonter les déchets." C'était avant que l'incendie ne survienne. "On a alors compris qu'il y avait de grosses failles dans le dispositif, notamment en matière de sécurité."

L'incendie dure finalement deux mois et fait monter l'opposition au projet du stockage des déchets. "On était très en colère, notamment à cause des milliers de mètres cubes de fumées toxiques relâchés dans l'atmosphère. Je me souviens qu'on manifestait avec nos légumes à l'époque", se remémore Yann Flory. Il espérait surtout que cet incendie changerait la donne. "Pour nous c'était un nouvel espoir. On nous avait dit qu'on remonterait les déchets, particulièrement en cas d'incendie. On s'est dit que c'était réglé. Finalement, vingt ans après, les déchets sont encore là et on continue de se battre."

Les mineurs manifestent à leur tour contre le projet, d'autant que l'incendie provoque la fermeture, deux ans plus tôt que prévu, de la mine de potasse. "C'est vraiment un gâchis. L'incendie a mis fin aux projets industriels pour le bassin potassique. Aujourd'hui, les communes sont un peu devenues des cités dortoirs" déplore Michel Eidenschenk.

20 ans plus tard, l'impasse

Depuis quelques années, l'État est de plus en plus actif dans sa volonté de les enfouir. C'était sans compter l'opposition des élus locaux, en plus des traditionnels opposants. Au mois de mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a empêché le gouvernement de passer en force, en suspendant les travaux préparatoires à l'enfouissement, validant un référé-suspension posé par la Collectivité européenne d'Alsace. Le dossier Stocamine devrait être à nouveau ouvert à la fin de l'année.

"C'est une bonne et une mauvaise nouvelle, selon Yann Flory. Ça permet d'empêcher temporairement l'enfouissement. Mais ça retarde encore l'échéance. Et plus on avance, plus ça valide la position de l'État qui dit que le déstockage est impossible à cause de l'affaissement de la mine." D'après lui, des études suisses "montrent que c'est encore possible de retirer les déchets, avec l'automatisation, en recourant à des robots. Il suffit de courage politique".

Entrée du site Stocamine à Wittelsheim © Radio France - Jules Hauss

La population de Wittelsheim est, elle, divisée entre des riverains désabusés par la situation et une majorité d'autres, qui n'ont soit pas connu l'incendie ou se sentent désormais impuissants. "À l'époque, ça me donnait envie de lutter contre le projet, explique Josiane, employée d'un bar PMU et habitante de Wittelsheim depuis 42 ans. Mais j'ai l'impression qu'il n'y pas eu de suivi. Et puis, on n'a pas les moyens de lutter nous, on est le petit peuple, c'est là-haut que ça se décide. On se pose des questions, mais on n'aura certainement jamais les réponses."

L'association Déstocamine va en tout cas profiter de cet anniversaire pour tenter de remobiliser. "Je suis toujours autant en colère. On ne peut pas laisser cet héritage à nos enfants. C'est un crime contre l'humanité", martèle Étienne Chamik. Une nouvelle manifestation est prévue devant le site, le jour de ce 20ème anniversaire de l'incendie.