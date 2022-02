"Je suis un miraculé de la route, je n'en veux pas au chauffard qui s'est enfui" Régis percuté lundi à Béziers

Régis a été victime ce lundi 14 février à Béziers d’un accident de la route proche des arènes. Ce Martiniquais de 58 ans a été percuté par une voiture alors qu'il se trouvait sur un passage piéton. Des témoins racontent l'avoir vu être projeté à deux, trois mètres du passage sur lequel il se trouvait.

Encore sous le choc et à quelques heures d'être entendu par le commissariat de police, ce Biterrois a pris le soin de nous rencontrer sa mésaventure, et remercier ceux qui lui ont porté assistance ce jour-là.

L'automobiliste qui l'a renversé, 89 ans, comme France Bleu le révélait cette semaine s'est enfui rapidement sans lui porter secours, mais rapidement le suspect a été interpellé à Cers par la police municipale. Le suspect expliquera que le piéton s'était jeté sous sa voiture.

"Je me suis relevé tout de suite comme dans le film, mais très vite, j’ai compris ce qui m’était arrivé. Je n’avais plus de force. J’ai été contraint de m’asseoir. Je me suis senti vidé." Régis

"Je fais de l’hypoglycémie, raconte Régis, j’ai un problème de santé et je suis en attente d’opération du canal rachidien de la colonne vertébrale. Handicapé depuis l’âge de 15 ans et je ne peux plus travailler et vraiment j’ai eu beaucoup de chance dans cet accident."

Régis n'exprime aucune colère contre celui qui l'a percuté. Étonnement il est plutôt indulgent contre le fuyard, vu son âge avancé.

"Le premier soir, je n’en ai pas dormi. J’ai eu de très grosses douleurs. Je me suis fait taper d’un côté du côté droit, j’ai atterri du côté gauche. J’avais mal de partout, mais heureusement rien de cassé, la bouche en sang et les mains coupées. C’est bénin. Il y a des victimes dans de bien pires situations."

"La voiture qui m’a renversé me paraissait vraiment très loin au moment de mon engagement sur le passage clouté."

"J’étais à peine engagé. Sans doute roulait-il trop vite ? C’est l’enquête qui le déterminera ? C’est allé très vite. J’ai fait attention. Malgré cela, je me rends compte qu’il faut prendre encore plus de précautions en traversant un passage clouté. À Béziers, les automobilistes roulent vraiment très vite. Je me sentais rassuré en traversant. J’ai marqué un temps de pause avant de traverser, mais cela n'a pas été suffisant.

"Je ne lui en veux pas en tant que personne, mais son comportement est déplorable."

"Vous savez, je suis un miraculé de la route. C'est le plus important pour moi. Je voulais encore dire un grand merci à Karim et les autres témoins qui sont intervenus. Heureusement qu'ils étaient là. Je ne les ai pas encore remerciés de vive voix. Je vais le faire. Merci à la police municipale pour son intervention rapide. Vraiment bravo."

Les témoins de cet accident ont été ou devaient être entendus par la police nationale

Régis est le deuxième piéton renversé sur un passage protégé à Béziers en l’espace de 15 jours. Peu de temps avant une mamie, avait elle aussi, été shootée par un automobiliste, toujours en fuite.

Ce jeudi en fin de journée, c’est une lycéenne de 15 ans qui a été percutée, cette fois par un scooter. Le conducteur, livreur de repas s’est enfui à pied, mais il a été rapidement rattrapé par des témoins et la police municipale.

En 2021, quatre piétons sont morts à Béziers, percutés par une voiture.

à lire aussi Un chauffard de 89 ans en fuite, interpellé après avoir renversé un piéton à Béziers

à lire aussi Un automobiliste de Béziers renverse et traine une mamie au sol avant de s'enfuir sans lui porter secours

à lire aussi Les comportements dangereux des automobilistes et des piétons désormais plus sévèrement sanctionnés à Béziers

à lire aussi La police municipale de Béziers renforce sa brigade motocycliste pour lutter contre l'insécurité routière