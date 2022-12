"Je suis un peu dégoûté" : le choc à Reims, après l'effondrement d'une maison

Une façade totalement arrachée, des fenêtres brisées et une énorme fissure visible sur un mur encore debout : c'est ce qui reste de la maison située au 97 rue de Strasbourg, à Reims, quelques heures après qu'elle se soit brutalement écroulée, ce lundi 12 décembre vers 22 heures . Il n'y a heureusement pas eu de victimes, mais le quartier Jean-Jaurès reste sous le choc.

De la rue, on ne voit rien : la maison qui s'est écroulée se situait en arrière-cour, derrière un immeuble d'habitation, vidé par précaution. De même, les appartements du 99 ont aussi été évacués. Un arrêté de péril a été mis en place pour interdire l'accès aux deux bâtiments. Au total, 17 personnes ont été prises en charge par la ville, dont 14 relogées à l'hôtel - les autres sont hébergées par leurs familles.

"Je n'ai jamais vu de fissure"

"Dans la rue, il y a plein de gens qui sont sortis, témoigne une riveraine qui habite en face depuis quarante ans. Tout le monde est sorti voir ce qui se passait." Si le calme est revenu, le voisinage reste troublé.

Antoine, 20 ans, a vécu au numéro 99 rue de Strasbourg. "Je n'ai jamais entendu de problème de structures, de stabilité des maisons, explique-t-il. Je n'ai jamais vu de fissure ou de chose comme ça." Il se souvient juste qu'il y avait eu des travaux l'année dernière, mais sans souci. "Ca fait un peu peur : est-ce que c'est pareil dans les rues d'à côté ? C'est sûr, on va être plus vigilants maintenant."

Alan n'était pas dans l'immeuble au moment des faits, mais il aurait pu : "J'ai déménagé samedi matin", raconte ce jeune homme de 23 ans. Il s'apprêtait à vendre son appartement, situé au 3e étage du numéro 97 : "Je devais le vendre jeudi. Je suis un peu dégoûté."

Il n'a pas encore d'informations sur la manière dont la situation pourra évoluer : "Rien du tout, pour l'instant c'est juste interdit de rentrer dans l'immeuble." La situation le plonge dans un profond dépit : "On avait encore deux-trois bricoles à faire pour la vente, on ne peut pas les faire. On ne peut plus rentrer. Voilà." Le rendez-vous chez le notaire sera vraisemblablement décalé, s'il n'est pas tout simplement annulé : la vente pourrait devenir impossible.

Un bâtiment qui n'était pas sous les radars des autorités

La situation sidère jusqu'au sein des autorités. "L'immeuble n'était pas connu de nos services, décrit Julien Thibault, en charge de la sécurité civile à la police municipale de Reims. Nous sommes dans l'attente des actions du syndic de copropriétaires à qui nous avons demandé de prendre sans délai des mesures conservatoires. L'immeuble fera maintenant partie d'un suivi de la ville de Reims."

Les origines du sinistre ne sont pas encore connues. Des expertises judiciaires et enquêtes d'assurances seront lancées prochainement afin de faire la lumière sur ce qui s'est passé. "Maintenant, on va tendre à limiter l'impact économique pour les familles, surtout en cette période de Noël, explique Julien Thibault. Donc l'objectif, c'est que les familles puissent réintégrer au plus vite, et de manière sécurisée, les logements."