"Je suis une crapule", les premiers mots de Roland Bernard à son procès au tribunal de Châteauroux

Le procès de Roland Bernard, 73 ans, le "Madoff berrichon" accusé d'avoir escroqué plus de 100 proches, en Berry et dans la Vienne, entre 2000 et 2013, pour un butin total de près de 6 millions d'euros, a commencé ce lundi au tribunal correctionnel de Châteauroux (Indre). Il doit durer 10 jours. La première journée d'audience était consacrée à la personnalité de l'accusé, qui a d'emblée avoué avoir menti pendant huit ans aux enquêteurs.

Roland Bernard avait expliqué avoir été enlevé et racketté, en 1980, et devoir apporter de l'argent à ses ravisseurs chaque mois, à Paris. C'est là que lui était venue l'idée de proposer de fausses assurances vie à des proches, des connaissances, des amis de sa famille d'agriculteurs. Dès le début de l'audience il a avoué avoir inventé sa séquestration parce qu'il avait honte.

Je ne pensais pas que nous étions si nombreux !"

Colette, une des victimes de Roland Bernard

Cette honte, c'est le seul élément clair qui ressort de son récit. Roland Bernard ne sait plus quand il a commencé ses montages financiers, peut-être à la fin des années 1990, ou au début des années 1980. Il ne sait plus non plus si les sommes se comptent en francs ou en euros. Certaines victimes le trouvent "vieilli", "amaigri". Il n'est pas très grand, dégarni, et il garde la tête baissée dans le col de son costume trop large. Lorsque la procureure lui dit que sa femme le qualifie d'homme "honnête", il répond : "Je suis malhonnête, je suis une crapule !"

Dans la salle les victimes chuchotent, commentent, pouffent parfois. "Je ne pensais pas que nous étions si nombreux", lâche Colette en observant la salle quasi comble. Elle a perdu 150 000 euros en faisant confiance à Roland Bernard, "le cousin d'une amie".

Michelle et son ex-mari, eux, lui ont confié l'argent de la vente d'une ferme, destiné à compléter leur retraite d'agriculteurs. Environ 300 000 euros. "Il nous proposait d'abord 6 % de taux d'intérêt, puis 7 % voire 7 et demi ! Aujourd'hui je n'ai plus que ma retraite de 800 euros", se lamente-t-elle avant de confier : "Le revoir me donne presque envie de lui faire du mal, même si je ne le ferai jamais".

Où est l'argent aujourd'hui ?

Colette et Michelle savent qu'elle ne reverront pas leur argent, Roland Bernard assure qu'il n'a plus rien, qu'il a "sûrement été mal géré dans des dépenses au delà de ce que nous pouvions". Pourtant, un mois et demi avant l'effondrement de cette "pyramide de Ponzi", il a avalé un nombre inhabituel de kilomètres en voiture, pointe le ministère public avant de demander : "Vous n'avez pas placé de l'argent à l'étranger, en Suisse, dans un paradis fiscal ?" Le prévenu n'en n'a pas le souvenir. "Les investigations ont montré qu'il ne s'est pas rendu à l'étranger", ajoute son avocat, maître Eugène Bangoura. Selon lui l'argent manquant a servi à rembourser d'autres clients. "Mon client gérait un portefeuille de 400 à 450 personnes mais 150 dossiers seulement, ceux des personnes qui ont porté plainte, ont été examinés. L'argent n'a pas servi à l'enrichir".

Aujourd'hui Roland Bernard vit avec son épouse - également jugée pour complicité, accusée de l'avoir accompagné en voiture jusque chez ses "clients", et pour recel - dans un appartement de 70 m² près de chez leur fille aînée, en Bretagne. Ils ne voient plus leur fils de 48 ans qui vit en Haute-Garonne - également jugé pour recel - depuis que cette "pyramide de Ponzi" s'est effondrée, en 2013. L'année où Roland Bernard a tenté de mettre fin à ses jours et révélé son escroquerie dans sa lettre de suicide.