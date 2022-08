"Je vais courir pour la gagne" : le Girondin Gabriel Tual ambitieux aux championnats d'Europe d'athlétisme

Déjà 7ème des Jeux olympiques de Tokyo en 2021 et 6ème des mondiaux cet été à Eugene, le spécialiste du 800 mètres Gabriel Tual vise la plus belle médaille aux championnats d'Europe d'athlétisme à Munich. A 24 ans, l'athlète de l'US Talence arrive à maturité.

Il ne cache pas ses ambitions. Après sa 7ème place aux Jeux olympiques de Tokyo (Japon) en 2021 et sa 6ème place cet été à Eugene (Etats-Unis), Gabriel Tual veut décrocher la plus belle des médailles aux championnats d'Europe d'athlétisme. "Je vais jouer la gagne, assure l'athlète de l'US Talence. Mais ce n'est pas parce que j'étais le seul européen en finale mondiale que je vais gagner à Munich, il va falloir aller le chercher." Connu pour être un fin tacticien, Gabriel Tual a prévu "d'être aux avances et dans l'action." Il entre en piste dans les séries ce jeudi 18 août et vise la finale le dimanche 21 août.

Sur la piste c'est la compétition, c'est chacun pour soi

Il faut dire que l'athlète, originaire de Villeneuve-sur-Lot, se transforme en guerrier une fois sur le stade. "Je suis très souriant dans la vie de tous les jours mais sur la piste c'est la compétition, c'est chacun pour soi", sourit-il. Ce mental de compétition il l'a façonné avec les années. Doué très jeune, il est repéré par son coach à 15 ans et intègre le sport étude de Talence. A 20 ans, il participe à son premier championnat international chez les grands. Puis il grapille étape par étape pour atteindre le gratin mondial.

Le spécialiste du 800 mètres travaille en équipe avec son coach Bernard Mossant (à droite) et le président du club de l'US Talence Claude Delage (à gauche). © Radio France - Lise Roos-Weil

Une sérénité affichée

"Quand j'ai fait cette finale à Tokyo, on s'est dit que c'était peut-être de la chance mais là aux mondiaux on voit que je me la suis procurée cette chance", assure le spécialiste du 800 mètres. Pour son coach, Bernard Mossant, c'est le signe que son poulain a validé un nouveau palier : "que ce soit au premier tour, en demi-finale ou en finale, on le voit très serein, il sait ce qu'il fait."

L'étudiant en génie civile, en alternance pour être conducteur de travaux, construit petit à petit sa carrière, sans se mettre de limite. "On trace notre route, ce n'est que le début, on verra où ça nous mène", philosophe-t-il. Avec toute son équipe, ils ont forcément coché les jeux olympiques Paris en 2024.