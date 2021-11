"Je vais déménager" : les habitants rue de l'Oratoire à Tours inquiets face aux feux de cave, malgré un vigile

Les habitants n'en peuvent plus. Ce mercredi soir, un nouvel incendie s'est déclaré dans une cave d'un immeuble, allée Jean-Assolant, près de la rue de l'Oratoire, à Tours nord. C'est le 9e feu en seulement une quinzaine de jours, dans deux immeubles du quartier. 25 familles ont été privées d'eau, de gaz et d'électricité jusqu'à jeudi, en début d'après-midi.

Deux vigiles jour et nuit dans le quartier, missionnés par Val Touraine Habitat

"J'ai pris la décision de partir définitivement, je ne me sens pas en sécurité et de moins en moins", souffle Sandrine, locataire depuis deux ans. La présence depuis une semaine d'un vigile, employé par Val Touraine Habitat, propriétaire et bailleur des immeubles, n'y change rien. "On est un peu plus rassuré la nuit, mais ça n'empêche pas les feux, la preuve. Pendant que le vigile tourne, les incendiaires ont le temps d'agir", ajoute Olivia.

Le bailleur social, sur place ce jeudi matin pour rencontrer les familles et apporter des packs d'eau, a donc décidé de missionner un deuxième vigile. "Ils sont désormais deux à tourner sur le quartier jour et nuit, y compris les week-ends", indique Jean-Luc Triollet, directeur général de Val Touraine Habitat. "Je laisserai ce dispositif jusqu'à ce qu'on ait trouvé le responsable de ces incendies".

C'est le neuvième incendie volontaire dans les caves de ce quartier de Tours nord, le deuxième dans cet immeuble. © Radio France - Chloé Martin

"Ce qui irait plus vite, ce serait de changer les serrures de toutes les caves", estime Sandrine, qui remarque régulièrement les portes des caves ouvertes. Un chantier sûrement au programme des travaux de réhabilitation des cinq immeubles de la résidence Marin de la Meslée, lancés il y a un an et demi et qui devraient finir dans un an.

700.000 euros prévus pour réhabiliter les caves

"Hormis la question thermique et d'amélioration des logements, il y a aussi prévu la sécurisation des caves. Les allées seront séparées par entrée et les caves seront en partie reconstruites avec des matériaux plus solides", détaille Jean-Luc Triollet. 700.000 € y sont consacrés, sur un budget total de 7 millions d'euros. Sauf que cette partie des travaux n'a pas encore débuté.

En attendant, les caves seront condamnées dès ce lundi, sur décision du directeur général. "Chaque locataire qui voudra descendre dans une cave devra venir chercher les clés auprès de notre employé d'immeubles qui l'accompagnera". L'enquête de police, elle, se poursuit pour trouver le ou les incendiaires.