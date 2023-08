"Je vais lui faire une Samuel Paty" : le lycéen qui a menacé son professeur à Lormont a été jugé

"Je vais venir un jour avec une cagoule, un opinel, et lui faire une Samuel Paty" c'est la violence de ces mots qui était jugée au tribunal de Bordeaux. Des mots prononcés par un lycéen de terminale, à ses camarades à la fin d'un cours. Choquée, une professeure a alors effectué un signalement.

ⓘ Publicité

"J'ai voulu faire rire mes amis"

Les mots sont violents et tranchent avec la voix adolescente du prévenu qui s'excuse et explique simplement " j'ai voulu faire rire mes amis."

Le professeur choqué

Face à lui c’est un professeur choqué, en arrêt maladie depuis cette menace de mort, qui aimerait comprendre cette violence. "Deux jours après, on apprenait le décès de la professeure de Saint-Jean-de-Luz " se souvient Anthony, qui raconte un quotidien sous tension au lycée depuis deux ans. "On avait fait des signalements, je me sentais vraiment menacé". En janvier, ce même élève lui avait lancé "je t'emmerde, toi et ta famille, va te faire foutre." Une violence que la défense met en lien avec les difficultés du jeune homme dans le cadre scolaire. Il l'admet, ce professeur l'a aidé "il a beaucoup été là pour m’aider en seconde et ça a toujours été très compliqué entre nous". Son professeur s'est dit "désolé" d'en être arrivé là.

Décision le mercredi 9 août

Si la procureure, comme la défense, affirme que ce n’était que des mots, sans intention concrète, elle souligne qu*'"il n’est pas normal qu’un professeur doive se rendre au travail avec la peur au ventre, la peur de vivre un jour ce qu’a pu vivre Samuel Paty".* Un procès exemplaire c'est ainsi que le voudrait la procureure de la république. Elle requiert 4 mois de prison, avec 18 mois de sursis, 105 heures de travaux d'intérêt général et un stage de citoyenneté. L'avocat de la défense et le professeur lui même contestent la peine de prison. La décision sera rendue mercredi prochain le 9 aout.