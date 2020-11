"Je vais lui faire une Samuel Paty": un lycéen d’Annecy interpellé pour avoir menacé de mort une professeure

Un mois après l’assassinat de Samuel Paty par un islamiste, le 16 octobre dernier, un élève du lycée des Carillons à Annecy a été placé en garde à vue mardi dernier. Dans un message dans un groupe privé d’un réseau social, il demandait aux autres élèves de "menacer de mort" une professeure de l’établissement. Selon une source policière, le jeune homme âgé de 17 ans a également écrit : "je vais lui faire une Samuel Paty".

C’est un lycéen qui, inquiet et choqué par la violence de ces propos, a prévenu la professeure directement visée. "Il ou elle lui a envoyé un courriel anonyme pour la prévenir", précise la police d’Annecy. Fortement choquée, l’enseignante a porté plainte lundi dernier. L’auteur des menaces a reconnu les faits. Il a expliqué avoir "eu des problèmes l’année dernière avec cette professeure" et "avoir voulu plaisanter". Il a été placé en garde à vue pour menace de mort sur une personne chargée d’une mission de service public et provocation d’un mineur à la commission d’un crime ou d’un délit.