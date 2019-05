"Je vais pleurer devant ma télé", Montagny-les-Lanches se prépare à suivre l’hommage national à Alain Bertoncello

Haute-Savoie, France

Depuis vendredi dernier, les drapeaux flottant sur le fronton de la mairie de Montagny-les-Lanches ont été mis en berne. Dans son bureau, la maire de ce village de sept-cent-vingt habitants explique que le téléphone n’arrête pas de sonner. "Nous recevons de nombreux messages de condoléances et de sympathie." Ce lundi matin, Monique Pimonow a mobilisé l’ensemble de son équipe. Quinze personnes se démènent pour préparer une salle de la mairie. "Nous avons mis une télévision pour que les habitants puissent suivre l’hommage national qui sera rendu aux Invalides à Alain et son compagnon d’arme Cédric."

Alain comme son compagnon d’arme son des héros (…) nous devons, nous aussi, être à la hauteur. Nous devons être fiers qu’Alain Bertoncello ait vécu à Montagny." - Monique Pimonow, maire de Montagny-les-Lanches

ECOUTEZ Monique Pimonow, maire de Montagny-les-Lanches. Copier

Monique Pimonow, maire de Montagny-les-Lanches. © Radio France - Richard Vivion

Tristesse et grande fierté

Alors que la France se prépare à rendre hommage (cérémonie aux Invalides à partir de 11 heures en présence du Président de la République) aux deux commandos de marine tués en fin de semaine dernière en libérant des otages dans le nord du Burkina Faso, le petit village haut-savoyard oscille entre tristesse et grande fierté. "C’est un héros et un petit gamin d’ici", lâche, la voix tremblante, Marie. "Je vais suivre la cérémonie et je vais pleurer devant ma télé." "La France doit cela à ses deux jeunes et notamment à Alain que j’ai connu quand il était enfant.", poursuit une autre habitante de la commune.

à lire aussi Hommage national aux soldats tués : ce que l'on sait de la cérémonie aux Invalides

Les obsèques d’Alain Bertoncello seront célébrées samedi prochain (10h30) en l’église de Montagny-les-Lanches. Sa famille invite, ceux qui le souhaitent, à lui rendre un dernier hommage à partir de mercredi à la maison funéraire d’Annecy.