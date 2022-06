"Je vais te buter" : trois hommes condamnés à de la prison ferme après avoir mis en joue un policier à Niort

Trois hommes de 21, 24 et 36 ans ont été condamnés à de la prison ferme par le tribunal de Niort ce vendredi, avec des peines de deux ans à trois ans et quatre mois. Dans la nuit de mardi à mercredi, ils s'étaient réunis avec des armes dans un parking. Un policier avait été menacé.

Les trois individus ont été condamnés à trois ans et quatre mois, et deux ans de prison ferme.

Les policiers en sont persuadés, ces trois hommes préparaient un règlement de comptes à Niort. Les trois prévenus de 21, 24 et 36 ans ont été condamnés, vendredi 17 juin, à de la prison ferme par le tribunal correctionnel. Une peine de trois ans et quatre mois pour l'un d'eux, deux ans de prison ferme pour les deux autres. Dans la nuit de mardi à mercredi, vers 2 heures du matin, ils ont tous été interpellés par des policiers de la BAC.

Gros scotch et matraque

Trois agents sont d'abord appelés pour des individus suspects rue de Telouze. Ils ne trouvent rien lors de leur premier passage et reçoivent un nouveau signalement quelques minutes plus tard. C'est là que l'un des hommes, caché derrière une voiture sur un parking, fait face au policier et le met en joue avec un pistolet flashball, lui criant : "Je vais te buter !" Quand le suspect se rend compte que c'est un agent de la BAC, il trébuche et se fait désarmer par le policier.

Deux autres personnes sont aussi interpellées sur le parking avec des armes, du cannabis mais aussi du gros scotch, ce qui laisse penser à un règlement de comptes sur fonds de trafic de drogue. Une vitre d'un immeuble a aussi été brisée. D'autres gomme-cogne, des matraques et des boîtes de cartouches sont découverts au cours des perquisitions. Lors de leurs auditions en garde à vue, la version des trois mis en cause varie. Il en ressort des différends avec un autre individu, visé par ce règlement de compte nocturne. Les trois personnes étaient alcoolisées au moment des faits.